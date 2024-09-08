CHP'de yükselişe katkı sağlayan isimler açıklandı. ORC'nin anketinde ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'de yükselişe katkı sağlayan isimler açıklandı. ORC'nin anketinde ortaya çıktı

ORC Araştırma tarafından yapılan ve yalnızca CHP üyelerinin katıldığı ankette, "CHP'nin oy artışına en fazla katkıyı sağlayan isimler kimlerdir?" sorusunun yanıtı arandı. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, CHP lideri Özgür Özel, ilk sırada yer aldı.

ORC Araştırma şirketi, 3-7 Eylül tarihleri arasında 38 ilde 2 bin 390 kişiyle CATI yöntemi kullanarak gerçekleştirdiği ankette, CHP'nin yükseliş sürecine katkı sağlayan isimleri belirledi. Ankete sadece CHP üyeleri katıldı ve "CHP'nin oy yükselişine en fazla katkıyı sağlayan isimler kimlerdir?" sorusu yöneltildi.

ÖZGÜR ÖZEL BİRİNCİ SIRADA

Araştırmanın sonuçlarına göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oy artışına en büyük katkıyı sağlayan isim olarak birinci sırada yer aldı.

İşte Ankete Göre Sıralama:

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel
2- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
3- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
4- CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
5- CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
6- CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
7- CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül
8- CHP Ankara Milletvekili Murat Emir
9- CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz
10-CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut

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