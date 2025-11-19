Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP grup toplantısında konuştu. Erdoğan konuşmasının sonunda CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım'a rozetini taktı. Yıldırım, rozetinin takılmasının ardından Erdoğan'ın elini öpmeye çalıştı. Erdoğan, izin vermedi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 2024 yerel seçimlerinde CHP adayı olarak belediye başkanı seçilen İsa 27 Eylül 2025’te CHP'den istifa etmişti. “Tabii ki davetler var, çağrılar var. ‘Olur, geçeriz’ dedik biz de" diyen Yıldırım 25 Ekim'de AKP'ye geçmek istediğini açıklamıştı.