CHP'den Bayburt'ta miting hazırlığı! Erdoğan'ın en çok oy aldığı şehir

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun başlatılan soruşturmalar kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınarak tutuklanmasına karşılık birçok ilde miting düzenliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Yozgat, Van, Mersin, İzmir, Bursa, Düzce, Antalya'da 'Milli İrade' çağrısı ile miting düzenledi.

CHP lideri Özel'in miting yapacağı bir sonraki adrese Sözcü yazarı Saygı Öztürk dikkat çekti.

CHP, ERDOĞAN'IN EN ÇOK OY ALDIĞI İLE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'yi bile geride bırakan Bayburt ili, CHP'nin 14 Haziran'da gerçekleştireceği mitinge ev sahipliği yapacak.

1987'de Gümüşhane'den ayrılarak il olan Bayburt'un şimdilerdeki nüfusu 76 binlerde. Türkiye'nin nüfus bakımından en küçük ili olan Bayburt, seçimlerde tercihini her zaman AKP'den yana kullandı.

Öyle ki, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Erdoğan'ın yüzde 82, 45 ile en yüksek oy aldığı il oldu. Aynı seçimde Erdoğan'ın memleketi olan Rize'de ise oy oranı yüzde 75,86 idi.

Bayburt, İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası kentte eylem yapılmayan üç ilden birisi olarak da tarihe geçti.

YAVAŞ VE ÖZCAN'A DAVET

CHP Bayburt İl Başkanı Haktan Yücel, mitinge Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı da davet ettiklerini söyledi.

Yücel, "Göreceksiniz 14 Haziran’da Bayburt meydanını gümbür gümbür inleteceğiz. Vatandaşlarımıza duyurumuzu yapıyoruz, dernekler, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle görüşüyoruz. Parti ayrımı olmadan mitinge katılmaları için davet ediyoruz. Bayburt’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanlığı döneminde son olarak 2011 yılında miting yapılmış. 14 yıl sonra miting yapacağımız için biz de heyecanlıyız. Vatandaşlarımızı mitinge davet ettiğimizde onlar da şaşırdılar. Bayburt tarihine siyasette önemli bir iz bırakacağız" ifadelerini kullandı.

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