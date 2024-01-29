CHP’den belediye başkan adayı olarak açıklandı AKP'liyim dedi

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimler için aday adaylık süreci tamamlandı ve partiler adaylarını duyurmaya başladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Rize'de de adaylar belli olmaya başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çayeli İlçe Başkanlığı, Büyükköy Beldesi'nde Belediye Başkan adaylarının Mevlüt Çağıran olduğunu açıkladı. Ancak açıklamanın ardından olaylar gelişti. Çağıran, eskiden CHP'li olduğunu ancak şimdi AKP'yi desteklediğini belirterek, CHP Çayeli İlçe Başkanlığı'nın hatasını düzeltmesini istedi. Çağıran, iki yakın akrabasından birinin iktidar partisinden mevcut belediye başkanı olduğunu, diğerinin ise aday adayı olduğunu hatırlattı ve olayı ailelerine yönelik bir 'seçim oyunu' olarak değerlendirdi.

Çağıran, CHP Çayeli İlçe Teşkilatı'ndan aday olmak istemediğini ve ailesinde AKP'den mevcut bir belediye başkanı olduğunu, amcasının oğlunun da aday adayı olduğunu söylediğini ifade etti. Kendisine CHP Çayeli İlçe Teşkilatı'ndan aday gösterilmek istendiğinde, ailesinde AKPli birisinin aday adayı olduğunu ve mevcut başkanın da akrabası olduğunu belirttiğini dile getirdi.

Çağıran, bu duruma rağmen adaylığının açıklandığını ve bunun bir komplo olduğunu düşündüğünü vurguladı. Çünkü aile olarak iki adaylarının olduğunu ve isminin açıklanmasını istemediğini ifade etti. Ayrıca, CHP'de kaydının olmadığını ve eskiden CHP İlçe Yönetimi'nde yer aldığını ancak şu anda herhangi bir bağlantısının olmadığını belirtti. Çağıran, eskiden yönetimde bulunmalarının şu anki durumlarıyla bir ilgisinin olmadığını ve onay almadan aday gösterilmesinin doğru olmadığını ifade etti.