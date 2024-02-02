Nahsuh Mahruki Beşiktaş bağımsız belediye başkan adayı oldu. İstanbul seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı

İstanbul'da CHP'den Beşiktaş Belediye Başkan Aday Adayı olan Ali Nasuh Mahruki, aday gösterilmemesiyle alakalı sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.Mahruki, açıklamasında aday belirleme sürecinde ön seçim yapılmamasını da eleştirdi.

"Kendime yol gösterici olarak benimsediğim ve savunduğum Atatürk’ün mirası Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve Devrimciliği kendisine şiar edinmiş olan kurucu partimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nden Belediye Başkan Aday Adayı olmuştum" diyen Mahruki, Beşiktaş’ta yaşayan çoğu vatandaşın ön seçim istediğini ancak CHP yönetiminin vatandaşın isteğine rağmen ön seçim yapmadığını söyledi.

"KURULTAYDA SÖZ VERİLDİĞİ HALDE ÖN SEÇİM ÇALIŞMASI YAPILMADI"

Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayda ön seçim sözü verildiğini hatırlatan Mahruki,"Geçtiğimiz 2 ay boyunca seçime dönük çeşitli çalışmalar yaparken konuştuğum, görüştüğüm hemen hemen tüm Beşiktaşlılarımızın gözünde, Kurultay’da söylendiği gibi gerçek bir halkçı değişimin nasıl canı gönülden istendiğini gördüm. Kurultay’da söz verildiği halde önseçim veya eğilim yoklaması yapılmaması, yapılan anketlerin sonuçlarının seçmenlerle açık ve şeffaf olarak paylaşılmaması, seçilen belediye başkan adaylarının önemli bir kısmının seçmenlerin büyük çoğunluğunu mutsuz etmesi, üzerinde düşünülmesi gereken, ülkemiz ve geleceğimiz adına önemli bir konudur" ifadelerini kullandı.

"İLÇEMİZDEKİ RANT MÜCADELESİNİN AÇTIĞI YARALARI BİZZAT YAŞIYORUM"

"Bu kısa süreçte gördüğüm yakın ilginin, desteğin ve samimiyetin ötesinde, yine sizlerin ilçemize, İstanbul’a ve Türkiye’ye ilişkin derin endişelerinizi de öğrenme fırsatı buldum. Geleceğe ve siyasete karşı duyulan güvensizliği, derin kaygılarınızı hissettim. Deprem afetine karşı çaresiz bekleyişinize şahit oldum. İlçemizdeki rant mücadelesinin açtığı yaraları ve yarattığı eşitsizliği kendi gözlerimle gördüm, bizzat yaşadım, yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

“SİZLERDEN ALDIĞIM GÜÇ VE GÜVENLE, BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA BAĞIMSIZ ADAY OLMAYA KARAR VERDİM”

Mahruki Beşiktaş’ta yaşayan vatandaşlara seslenerek,“Bir Beşiktaşlı olarak, Beşiktaş’la ilgili Beşiktaşlıların tüm bu kaygılarını giderebilmek, yepyeni ve çağdaş bir Beşiktaş’ı hep birlikte hazırlamak ve geleceğe yeniden güvenle bakmayı sağlayabilmek için, sorumlu bir yurttaş olma bilinciyle ve sizlerden aldığım güç ve güvenle, Beşiktaş Belediye Başkanlığına bağımsız aday olmaya karar verdim. İçinden çıktığım değerli Beşiktaş halkı için, Beşiktaş’ı şeffaf bir yönetimle, cesaretle, örnek belediyecilik anlayışıyla yönetmek, haklı ve doğru mücadelemize devam etmek adına bu kararı aldım” ifadelerini kullandı.

“TEKRAR CHP'YE DÖNMEYİ ARZULUYORUM”

Başkan olmak için bu yola çıkmadığını söyleyen Mahruki, vatandaşla bir bütün hale gelerek rol model belediyecilik için yola çıktıklarını söyledi. Gelecek güzel günlerin nüvesini oluşturacak değişimin Beşiktaş’tan çıkacağını söyleyen Mahruki,”Yasal zorunluluktan dolayı, bağımsız aday olarak devam edebilmek için üzülerek Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmek zorunda kalıyorum. Ancak bu ayrılık zorunlu bir geçici süreçtir ve bağımsız adaylık sürecim sona erdiğinde, elbette ki Altı Ok ilkelerinin partisi olan partime tekrar dönmeyi arzulamaktayım."

Genel seçimler için de konuşan Mahruki, 31 Mart yerel seçimlerinde oyunu Ekrem İmamoğlu’na vereceğini ve onun kazanması için çalışacağını söyledi. Mahruki, konuşmasının sonunda Beşiktaş halkından destek istedi.