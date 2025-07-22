CHP'den betona gömülen Sazlıdere için tepki: İmamoğlu korkulu rüyanız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek Sazlıdere Barajı havzasında devam eden betonlaşmaya tepki gösterdi.

“Talanda bir doyma noktanız yok mu?" diye soran Zeybek, "Sazlıdere Barajı’nı içme suyu havzası olmaktan çıkardınız. İstanbul’un can damarını kestiniz. Sonra da o yarayı betonla doldurmaya başladınız. Sadece son 3 ayda konutlar 6. kata yükseldi, köprü ayakları 110 metreye dayandı... Bu halk 'istemiyoruz' dedikçe, siz daha çok beton döküyorsunuz. Bu cennet vatanın her bir karışına, son nefesimize kadar sahip çıkacağız" dedi.

Zeybek, Sazlıdere Barajı’nda yapımı devam eden konutların son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

“Bu görüntülerden hicap duyun” diyen Zeybek şu görüşlere yer verdi:

“Talanda bir doyma noktanız yok mu? Sazlıdere Barajı’nı içme suyu havzası olmaktan çıkardınız. İstanbul’un can damarını kestiniz. Sonra da o yarayı betonla doldurmaya başladınız. Sadece son 3 ayda konutlar 6. kata yükseldi, köprü ayakları 110 metreye dayandı.

"İMAMOĞLU ZİNDANDAYKEN BİLE KORKULU RÜYANIZ"

Bu mudur yerli ve milli olmak. İstanbul’un suyunu, toprağını, geleceğini rant çetelerine peşkeş çekmek. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nu Silivri zindanına kapatmayı bir fırsat sanıyorsunuz. Onun sesi sustu sanıyorsunuz. Ama yanılıyorsunuz. İstanbul’un suyuna, toprağına sahip çıkmaya devam ediyor. Ekrem İmamoğlu zindandayken bile sizin korkulu rüyanız. Çünkü o zindandan bile milyonlara umut olmaya devam ediyor. Ne istiyorsunuz bu ülkeden? Ne istiyorsunuz bu milletten? İBB’ye, İSKİ’ye, millete sormadınız bile… Sonra da o havzayı betonla doldurmaya başladınız. Bu halk 'istemiyoruz' dedikçe, siz daha çok beton döküyorsunuz. Bu cennet vatanın her bir karışına, son nefesimize kadar sahip çıkacağız. Yaptığınız unutulmayacak ve milletin iradesi size sandıkta hak ettiğiniz dersi verecek"

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