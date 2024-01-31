CHP'den Erdoğan'a Can Atalay tepkisi. ‘Gücü İsrail'e yetmez Haksızlığa uğrayan Can Atalay'a yeter’

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM tarafından iki kez hak ihlali kararı verilmesine rağmen dün milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkında konuştu.

"İÇERİDE KURT DIŞARIDA KUZU"

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili olarak seçilen Can Atalay'ın, AYM kararına uyularak serbest bırakılması gerekirken milletvekilliğinin düşürülmesinin rejimi otoriterleştirmede yeni bir aşama olduğunu belirten Uzgel, "Erdoğan bir süredir kötü bir oyun oynuyor. 'Ben dışarıda ödün veririm, her yola gelirim, yeter ki içeride hukuk tanımaz siyasetime, baskıcı politikalara ses çıkarmayın' diyor” dedi.

Bunun AKP iktidarının 20 yıllık oyunu olduğunu öne süren Uzgel, “İçeride kurt, dışarıda kuzu. Erdoğan’ın iktidar formülüdür. Her gün yeni bir versiyonunu kullanır” diye konuştu.

Demokratik olmayan rejimlerin kendi halklarının çıkarlarına karşı olduğunu ve içeride sertleştikçe dışarıda yumuşadıklarını belirten Uzgel, “Gücün İsrail’e yetmez, gücün ABD’ye yetmez, Putin’e yetmez gücün mazlumun, haksızlığa uğramış olan Can Atalay'a yeter. Değişmez kuraldır. Dışarıda ödün verdikçe, itibar kaybettikçe, içeride sertleşir diktatörler" dedi.