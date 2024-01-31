CHP'den Erdoğan'a Can Atalay tepkisi. ‘Gücü İsrail'e yetmez Haksızlığa uğrayan Can Atalay'a yeter’

Kaynak: BirGün
CHP'den Erdoğan'a Can Atalay tepkisi. ‘Gücü İsrail'e yetmez Haksızlığa uğrayan Can Atalay'a yeter’
CHP’li İlhan Uzgel’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Can Atalay tepkisi. Uzgel, “Bu AKP iktidarının 20 yıllık oyunudur. İçeride kurt, dışarıda kuzu” diye konuştu.

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM tarafından iki kez hak ihlali kararı verilmesine rağmen dün milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkında konuştu.

jg.jpg

"İÇERİDE KURT DIŞARIDA KUZU"

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili olarak seçilen Can Atalay'ın, AYM kararına uyularak serbest bırakılması gerekirken milletvekilliğinin düşürülmesinin rejimi otoriterleştirmede yeni bir aşama olduğunu belirten Uzgel, "Erdoğan bir süredir kötü bir oyun oynuyor. 'Ben dışarıda ödün veririm, her yola gelirim, yeter ki içeride hukuk tanımaz siyasetime, baskıcı politikalara ses çıkarmayın' diyor” dedi.

Bunun AKP iktidarının 20 yıllık oyunu olduğunu öne süren Uzgel, “İçeride kurt, dışarıda kuzu. Erdoğan’ın iktidar formülüdür. Her gün yeni bir versiyonunu kullanır” diye konuştu.

Demokratik olmayan rejimlerin kendi halklarının çıkarlarına karşı olduğunu ve içeride sertleştikçe dışarıda yumuşadıklarını belirten Uzgel, “Gücün İsrail’e yetmez, gücün ABD’ye yetmez, Putin’e yetmez gücün mazlumun, haksızlığa uğramış olan Can Atalay'a yeter. Değişmez kuraldır. Dışarıda ödün verdikçe, itibar kaybettikçe, içeride sertleşir diktatörler" dedi.

Son Haberler
Milyonlarca liralık kurban parasını iç etmişler. Diyanet Vakfı'nda büyük skandal Gündem
Milyonlarca liralık kurban parasını iç etmişler. Diyanet Vakfı'nda büyük skandal
Muğla’da bir kişi başından silahla vurulmuş halde bulundu Yerel Haberler
Muğla’da bir kişi başından silahla vurulmuş halde bulundu
Çorum'da bir tarlada Roma dönemine ait tarihi küp bulundu Gündem
Çorum'da bir tarlada Roma dönemine ait tarihi küp bulundu
Hatayspor Abdülkadir Parmak'ı açıkladı Spor
Hatayspor Abdülkadir Parmak'ı açıkladı
Flaş… Flaş… İYİ Parti eski ilçe başkanına silahlı saldırı Gündem
Flaş… Flaş… İYİ Parti eski ilçe başkanına silahlı saldırı
Adnan Oktar ve örgüt yöneticilerine hapis cezası Gündem
Adnan Oktar ve örgüt yöneticilerine hapis cezası
Bakan Fidan, Romanya Başbakanı Ciolacu ile görüştü Gündem
Bakan Fidan, Romanya Başbakanı Ciolacu ile görüştü