Can Atalay Meclis'e dönebilir mi? AKP ile MHP ayrı düştü

Kaynak: Cumhuriyet
Can Atalay Meclis'e dönebilir mi? AKP ile MHP ayrı düştü
Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi sonrası tartışmalar devam ediyor. Kulislerden gelen son bilgilere göre Atalay’ın Meclis’e dönebilip dönemeyeceği tartışılıyor. Konuyla ilgili AKP ve MHP’nin ayrı düştüğü belirtiliyor.

TİP’li Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi sonrası kulislerde tartışmalar devam ediyor. AKP ve MHP’nin konuyla ilgili ayrı düştüğü öğrenildi.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu ve Fahrettin Öztürk’ün haberine göre, AYM’nin TİP milletvekili Can Atalay ile ilgili iki kez “hak ihlali” kararı vermesinin ardından Yargıtay 3. Ceza Dairesi, ikinci “hak ihlali” kararı sonrasında da “hak ihlali kararına uyulmaması” yönünde hüküm vermişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iki yargı organı arasındaki tartışmalara son vermek amacıyla Atalay hakkındaki milletvekilliğinin düşürülmesi yönündeki fezlekenin TBMM Genel Kurulu’nda okutulmasını istemişti.

Ancak AKP içinde “Atalay’ın yeniden milletvekili olarak TBMM’ye gelebileceği” de konuşuluyor. AKP içinde, AYM’ye bu kez “hak ihlali” yönünden değil, “milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali yönünde başvuru yapabileceği” dillendiriliyor. AYM’nin de Atalay ile ilgili CHP’li Enis Berberoğlu ve DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu kararlarını “emsal alarak”, “Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararına iptal kararı verebileceği” ifade ediliyor. AYM’nin “iptal kararı” sonrasında da Atalay’ın yeniden TBMM’ye gelebileceği ifade ediliyor.

‘YETKİSİ BULUNMUYOR’

Atalay’ın AYM’ye başvurusu sonrasında TBMM’ye yeniden gelebilmesi ile ilgili tartışmalarda MHP’li hukukçular, “AKP’den ayrılıyor.” Atalay’ın 18 yıl hapis cezası aldığı ifade edilirken, Atalay’ın AYM’ye “milletvekilliğinin düşürülmesi kararının iptali” yönünde başvuramayacağı ileri sürülüyor. Anayasanın 85. maddesindeki hükümde “84. maddenin 2. fıkrasındaki ‘kesin hüküm giyme veya kısıtlanma hali’nin AYM’ye başvuru arasında sayılmadığı” ifade ediliyor. MHP, AYM’nin anayasada yer alan 84. maddenin 2. fıkrasındaki “milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlama halinde düşmesi” hükmüne göre “kararın iptali yönünde yetkisinin bulunmadığını” belirtiyor.

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