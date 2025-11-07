CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel dahil 12 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için TBMM'ye sunulan fezlekelere dair, "Amaç yargı eliyle siyaseti dizayn etmek, yargı vesayetiyle muhalefeti sindirmek ve iktidarlarını sürdürmek. Ne açtığınız soruşturmalar, ne de hazırladığınız fezlekeler gidişinizi durduramayacak" diye konuştu.

‘DEMOKRATİK SİYASETTEN KAÇIŞ’

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Deniz Yücel, şu ifadeleri kullandı:

“Önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarımızı, sonrasında partimizin kurumsal kimliğini hedef aldılar, şimdi de başta Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel ve milletvekillerimizi hedef alıyorlar.

Amaç yargı eliyle siyaseti dizayn etmek, yargı vesayetiyle muhalefeti sindirmek ve iktidarlarını sürdürmek…

Ne açtığınız soruşturmalar, ne de hazırladığınız fezlekeler gidişinizi durduramayacak. Demokratik siyasetten kaçanlara, millet iradesini yok sayanlara sandık geldiğinde en güzel cevabı, milletimiz verecek.”