CHP’den futbolseverleri heyecanlandıran açıklama. Engin Özkoç ‘Tüm hazırlıklarımız tamam’ diyerek duyurdu

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, emekliye çift maaş ikramiye, taşeron işçilerin kadroya alınması ve futbol maçlarının TRT'den şifresiz yayınlanması gibi vaatlerinin gerçekleştirilebilir olduğunu söyledi.

CHP’den futbolseverleri heyecanlandıran açıklama. Engin Özkoç ‘Tüm hazırlıklarımız tamam’ diyerek duyurdu

Özkoç, "Biz, yapabileceklerimizi söylüyoruz. İnsanlar bizden istedi, biz de çalıştık. Bunu liyakatli insanlarla konuştuk ve dedik ki 'Evet, biz bunu yapabiliriz'. Muhalefetteyken bile başardığımız şeyler var. İktidar olursak herkes lig maçlarını evinde izleyecek, para ödemeyecek" dedi.

Özkoç, bu açıklamayı Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Seçimi kazandıktan sonra maçların TRT'de şifresiz yayınlanmasını sağlayacağım. Milletin zevklerini çaldılar. TRT'yi milletin kanalı yapacağım" vaadini duyurduğu gün yaptı.

Özkoç, Twitter hesabından paylaştığı videoda "Biz, yapamayacağımız vaatleri vermiyoruz. Ücretsiz futbol maçı yayını için tüm hazırlıklarımız tamam" mesajını da ekledi.

Özkoç videoda şunları söyledi:

“MUHALEFETTEYKEN BİLE BAŞARABİLECEKLERİMİZİ SÖYLEDİK. İKTİDAR, YAPMAK ZORUNDA KALDI”

“Yapamayacağımız hiçbir projeyi bugüne kadar açıklamadık. Neyi yapabileceksek onu söyledik. İnsanlar bizden talepte bulundular. Dediler ki ‘Bunun mağduriyetini yaşıyoruz, iktidara geldiğinizde yapabilir misiniz?’ Ciddiye aldık, oturduk, çalıştık. Bunu bilen insanlarla, liyakat sahibi insanlarla oturup konuştuk ve dedik ki ‘Evet, biz bunu yapabiliriz’, açıkladık. Emekliye çift maaş ikramiye, işte böyle bir şeydir. Taşeron, böyle bir hikayedir. Şimdi de diyoruz ki lig maçlarını herkes, evinde TRT’den izleyebilir. Bunun için yüksek meblağalar ödemelerine asla gerek yok. Şimdi diyorlar ki ‘Başarabilir misiniz?’ Başarırız. Muhalefetteyken bile başarabileceklerimizi söyledik. İktidar, yapmak zorunda kaldı. Eğer iktidara gelirsek herkes lig maçlarını evinde, huzur içerisinde ailesiyle beraber izleyecek, üstelikte hiçbir ücret ödemeden.”

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