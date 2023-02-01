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  • Aykut Erdoğdu CHP'ye döndü. Eski eşinin ses kayıtları sonrası istifa etmişti

Aykut Erdoğdu CHP'ye döndü. Eski eşinin ses kayıtları sonrası istifa etmişti

Eski eşi tarafından yayınlanan ses kaydının ardından partisinden istifa eden İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, yeniden CHP üyesi oldu.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 20:30
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CHPden ses kayıtları yüzünden istifa eden Aykut Erdoğdu geri döndü

Aykut Erdoğdu CHP'ye döndü. Eski eşinin ses kayıtları sonrası istifa etmişti
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Partiye geri dönen Erdoğdu’nun geçtiğimiz yıl Mart ayında boşandığı eski eşi Özge Pomen, "Özge" ismiyle açtığı Twitter hesabından, bir telefon görüşmesine ait ses kaydını paylaşmış, kayıtlarda Erdoğdu'nun, yeni eşi Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Tuba Torun'un Parti Meclisi'ne girmesi için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile defalarca konuştuğunu söylediği duyulmuştu.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, geçtiğimiz haziran ayında CHP’den istifa eden Erdoğdu, bugün toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla partiye geri döndü.

Erdoğdu, milletvekilleri WhatsApp grubuna da eklendi.

Erdoğdu, Özge Pomen'in yayınladığı kayıt nedeniyle sosyal medya hesabından özür dilemiş, parti içerisinden istifa etmelerinin talep edildiği ifade edilmişti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğdu'nun yaşadığı olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bu görüşmenin kamuoyuna yansımasının ardından Erdoğdu ve Torun çifti CHP’den istifa ettiğini açıklanmıştı.

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Vatandaş Rıza
1.02.2023 21:14
Aykut dönmeli. Gürsel le iyi bir ikili oluştururlar. Son düzlük de CHP kaybetmek için herşeyi yapacaktır.  
 
Yalan Titaniği 14 mayısta nasıl batıyor göreceksiniz. MAÇKALI
1.02.2023 21:04
Parti için başarılı ve ne yaptığını bilen insan. Özel yaşamıdır kimseyi ilgilendirmemesi gerekir.  
 
1950
1.02.2023 20:45
Bir daha yalan söyleme, ne için olursa olsun  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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