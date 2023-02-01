Aykut Erdoğdu CHP'ye döndü. Eski eşinin ses kayıtları sonrası istifa etmişti

Partiye geri dönen Erdoğdu’nun geçtiğimiz yıl Mart ayında boşandığı eski eşi Özge Pomen, "Özge" ismiyle açtığı Twitter hesabından, bir telefon görüşmesine ait ses kaydını paylaşmış, kayıtlarda Erdoğdu'nun, yeni eşi Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Tuba Torun'un Parti Meclisi'ne girmesi için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile defalarca konuştuğunu söylediği duyulmuştu.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, geçtiğimiz haziran ayında CHP’den istifa eden Erdoğdu, bugün toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla partiye geri döndü.

Erdoğdu, milletvekilleri WhatsApp grubuna da eklendi.

Erdoğdu, Özge Pomen'in yayınladığı kayıt nedeniyle sosyal medya hesabından özür dilemiş, parti içerisinden istifa etmelerinin talep edildiği ifade edilmişti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğdu'nun yaşadığı olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bu görüşmenin kamuoyuna yansımasının ardından Erdoğdu ve Torun çifti CHP’den istifa ettiğini açıklanmıştı.