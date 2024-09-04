CHP'den Yeni Akit yazarına suç duyurusu. Teğmen Ebru Eroğlu için çirkin sözler söylemişti

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kara Harp Okulu'nu birincilikle bitiren Teğmen Ebru Eroğlu hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle Yeni Akit Haber Müdürü Zekeriya Say hakkında suç duyurusunda bulundu. Başarır'ın avukatı Uğur Poyraz, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Say’ın paylaşımının "aşağılama kastı" taşıdığı gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.

'DEVLETİN VE MİLLETİN EGEMENLİK SEMBOLLERİ AŞAĞILANDI'

Başarır'ın avukatı Uğur Poyraz tarafından sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesine atıfta bulunularak, Zekeriya Say’ın Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu’na yönelik sözlerinin "devletin ve milletin egemenlik sembollerini aşağıladığı" belirtildi. Dilekçede, Say’ın paylaşımının eleştiri sınırlarını aştığı ve aşağılayıcı bir nitelik taşıdığı vurgulandı.

'ASKERLİK TEŞKİLATINI VE ASKERLERİMİZİ AŞAĞILADI'

Ali Mahir Başarır, yaptığı yazılı açıklamada, Say’ın Ebru Eroğlu’nun başarılarını küçümsediğini ve bu durumun askerlerimizi ve askerlik teşkilatını aşağılamaya yönelik olduğunu belirtti. Başarır, "Bu kişi, eleştiri değil, tahkir amaçlı bir paylaşımda bulunmuştur. Bu tür aşağılama ve değersizleştirme davranışları TCK 301 kapsamında suç teşkil eder" ifadelerini kullandı. Başarır, Say hakkında kamu davası açılması talebinde bulunduğunu duyurdu.

SUÇ DUYURUSUNUN GEREKÇESİ

Başarır’ın suç duyurusunda, "Türk Milleti" kavramının genel toplumsal hassasiyetleri temsil ettiği ve bu tür paylaşımların toplumsal değerleri zedeleyebileceği ifade edildi. Dilekçede, Say’ın Ebru Eroğlu’na yönelik hakaret içerikli ifadelerinin cezalandırılması gerektiği vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Zekeriya Say, Ebru Eroğlu hakkında yaptığı paylaşımda, "Tipe bak. Gözleri resmen felfecir okuyor. 900 teğmeni kendine oyuncak etmesinden belli nasıl bir şey olduğu. Peygamber ocağında ne işi var bunun" ifadelerini kullanmıştı.

Akit yazarından kadın teğmen hakkında iğrenç sözler

Tipe bak!

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Gözleri resmen felfecir okuyor..

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900 teğmeni kendine oyuncak etmesinden belli nasıl bir şey olduğu..

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Peygamber ocağında ne işi var bunun! pic.twitter.com/VHSbgmvc95 — Zekeriya Say (@Zekeriya_Say) September 1, 2024