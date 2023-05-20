CHP'den yeni seçim videosu: Karar ver

CHP, “Vatanını seven sandığa gelsin” notu ve “Karar ver” etiketiyle yeni seçim videosu paylaştı.

CHP'den yeni seçim videosu: Karar ver

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur kampanyasını “Türkiye İçin Karar Ver” sloganı ile başlattı. Sandığa gitmeyen, tepki oyu kullanan ve ilk tur seçimde kendisine oy veren seçmen için sandık çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, “Vatanını seven sandığa gelsin” dedi.

“#Kararver” etiketiyle yayınlanan yeni videoda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları yer aldı.

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