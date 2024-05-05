Mustafa Sarıgül'de Cumhurbaşkanlığı için Özgür Özel'i işaret etti

Yerel seçimlerde başarı kazanan CHP’de, 2028 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yorumlar yapılmaya başlandı. CHP Erzincan Milletvekili tv100’de katıldığı ‘Şükru Dudu ile Berber Muhabbetleri” programında 2028 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için gönlündeki ismi açıkladı.

Kendisine sorulan “2028’de gönlünüzden geçen CHP adayı kim?” sorusuna yanıt veren Sarıgül “Daha çok erken ama Özgür Özel’e dikkat edin. Geliyor..” cevabını verdi.

Sarıgül, Özel’i işaret ederken övgülerini üst üste dizerek şu yanıtı verdi:

Siyaset öyle uzun vadeli bir şey ki yani yarın sabah ne olacağı belli olmaz. Yani bakarsın hiç umulmayan bir adam öyle büyük bir iş yapar ve bir anda marka olur. Çok marka olan isim Allah korusun bir hata yapar ve sıkıntıya düşer.

Onun için daha çok erken ama ben bilgisiyle, becerisiyle, yetenekleriyle yıllarca CHP’de grup başkanvekilliği yapmış, siyasetin taa gençlik kollarını, ilçe başkanlığını, il başkanlığını çok iyi bilen Özgür Özel genel başkanımıza dikkat edin..Geliyor..”

ALİ MAHİR BAŞARIR’DA İŞARET ETMİŞTİ

Sözcü TV’de İpek Özbey’in programına katılan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “İmamoğlu ve Yavaş’ı saf dışı bırakarak aslında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisine rakip olarak Özgür Özel’i görmek istiyor” yorumlarını kendisine “Böyle değerlendirmek mümkün mü?” sorusuna yanıt olarak şunları söylemişti:

“Ben Erdoğan’ın yerinde olsam Özgür Özel ile yarışmak istemem. Bana göre tabii ki… Ben çok iyi tanırım genel başkanı, uzun süredir beraberim. Gün yoktur ki genel başkan olmadan önce de olduktan sonra da beraber çalışmadığımız, konuşmadığımız… Bir çok çalışkandır, iki çok zekidir ve çok güçlü bir hafızası vardır.”

ÖZGÜR ÖZEL İMAMOĞLU VE YAVAŞ DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özel, 8 Nisan tarihinde Sabah Gazetesi’ne verdiği demeçte Cumhurbaşkanlığı seçimleri için İmamoğlu ve Yavaş’a forvet benzetmesi yapmış ve günü geldiğinde bu isimlerden birisinin Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklamıştı.

CHP’DE ÖZGÜR ÖZEL SESLERİ

Yerel seçimlerin geride kalması ile gözler 2028 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlendi. Önce Ali Mahir Başarır sonra da Mustafa Sarıgül’ün Özgür Özel ismini zikretmesi sosyal medyada da tartışma konusu oldu.