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CHP’li Ali Mahir Başarır: Mersin afet bölgesi kapsamına alınmalıdır

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin’in ve Mersin gibi göç almış diğer illerin de afet bölgesi ilan edilmesi için bir meclis araştırma önergesi verdi.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 12:35
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CHP’li Başarır'dan Mersin açıklaması

CHP’li Ali Mahir Başarır: Mersin afet bölgesi kapsamına alınmalıdır
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6 Şubat’ta milletçe son yüzyılın en büyük acılarını yaşadığımızı hatırlatan CHP’li Başarır, “Yüz binlerce yurttaşımız topraklarından oldu. Hatay’dan, Adıyaman’dan, Kahramanmaraş’tan Mersinimize geldiler. Biz depremzedelerimizi misafir etmekten çok mutluyuz. Bir dilim ekmeğimiz varsa da onlarla paylaşırız. İstedikleri kadar kalabilirler, burası bizim memleketimiz, Mersin onların yuvası. Biz onları gerçekten çok seviyoruz ama bazı gerçekler var.” dedi.

DEVLETİ İDARE ETMEK KONUŞMAKLA OLMUYOR

İktidara seslenen CHP’li Başarır şunları söyledi: “Mersin’in nüfusu ve bütçesi belli. Bir an önce Mersin afet bölgesi kapsamına alınmalıdır. Çünkü 500 bin insan geldi ve nüfusumuz 1 milyon 900 bin. Eğer afet bölgesine almıyorsanız özel bir statü ile Mersin’e, belediyemize, valiliğe özel bir ek bütçe verin ki biz insanlarımızı doyurup, barındırıp huzur içerisinde misafir edelim. Devleti idare etmek, devleti yönetmek böyle bir şey. Konuşmakla, algıyla ya da kulüpleri, insanları hedef göstermekle olmuyor. Devlet şu anda tüm imkanlarını evsiz barksız kalan tüm vatandaşlarımız için seferber etmelidir.”

CHP’li Başarır, özellikle depremzede vatandaşları rahat ettirmek amacıyla, başta Mersin olmak üzere depremzede vatandaşlarımızın yerleştiği diğer illerin de nüfus artışına bağlı olarak şehir kapasitelerinin ne kadar yeterli olup olmadığı ve Mersin ilinin afet bölgesi ilan edilmesi yönünde gerekli incelemelerin yapılması için meclis araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

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