CHP’li başkan istifa etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP’li başkan istifa etti

CHP Osmaniye İl Başkanı Baha Ünlü görevinden istifa ettiğini açıkladı.

CHP Osmaniye İl Başkanı Baha Ünlü, yazılı açıklama yaparak istifa etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ünlü şöyle dedi:

Şubat ayında Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in görevlendirmesiyle başlamış olduğum CHP Osmaniye İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla yine Genel Başkanımızın onayıyla ayrılıyorum. Bu süre zarfında çalışmış olduğum Yönetim Kurulundaki arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Seçilecek olan yeni il başkanı arkadaşıma da şimdiden başarılar dilerim. Dün olduğu gibi yarın da partimin iktidara gelmesi için her zaman çalışacağım.

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