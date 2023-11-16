CHP'li başkan son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği ani kalp krizi sonrası dün hayatını kaybeden CHP Fındıklı İlçe Başkanı Kadirhan Kadıoğlu bugün Fındıklı ilçesi merkez camide son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZE TÖRENİNE VEKİLLER AKIN ETTİ

Cenaze törenine Kadirhan Kadioğlu’nun ailesi ve sevenlerinin yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Taşkın Özer, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Bursa CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, AKP Rize Milletvekili Muhammet Avcı, partilerin il başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kadıoğlu’nun cenazesi Fındıklı Arılı Köyü’nde aile mezarlığında toprağa verildi.

"ONUN MİRASINI FINDIKLI HALKIYLA BERABER SÜRDÜRECEĞİZ"

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Bugün sözün bittiği bir yerdeyiz bugün biz sadece, partili yol arkadaşı, dost her şeydi. Fındıklı halkı için gelecekleri olan sürekli hayali olan sürekli halkıyla iç içe olan bir dünya güzeli bir kardeşimizi uğurluyoruz. Çok üzgünüz ancak onun bıraktığı bir miras var o mirası sürdüreceğiz Fındıklı halkıyla beraber Fındıklı'yı ayağa kaldıracağız. Bu onun bu ülkeye verdiği özveriden dolayı kaynaklanan bir karşılıktır bu karşılığın dahada fazlasını hak ediyor ülkenin her yerinden insanlarımız buradaydı" dedi.

“CUMHURİYET HALK PARTİ CAMİASININ BAŞI SAĞ OLSUN”

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Taşkın Özer, "Bir ağabeyimizdi, ilçe başkanı olmasından ziyade bir ağabeyimiz bir dostumuzdu. Bu ülkeye, bu ilçeye katkıları da ortada aniden kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hepimizin başı sağ olsun tüm Fındıklı halkının, Cumhuriyet Halk Parti camiasının başı sağ olsun. Umarım böyle üzüntüler yaşamayız" diye konuştu.

“TÜRKİYE'YE BU ÜLKEYE KATTIKLARIYLA BİRLİKTE IŞIK GİBİ PARLIYORDU”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arif Alpay, "Çok yakınımdı geçmişten beri tanıdığım akrabamdı, bir ışık gibi parlıyorlardı tüm Türkiye'ye bu ülkeye kattıklarıyla birlikte ışık gibi parlıyorlardı. Parlamaya devam edecekler" dedi.

“ACIMIZ BÜYÜK, ÜZÜNTÜMÜZ BÜYÜK”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, "Kadirhan kardeşimizin son yolculuğunda yanında olmak istedik. Acımız büyük, üzüntümüz büyük. Tüm Fındıklı halkının ve camiamızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.