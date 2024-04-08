CHP'li başkanın mazbata töreninde damga vuran anlar! İl Seçim Kurulu Müdürünün sözleri gündem oldu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP'den Mustafa Bozbey kazandı. Bozbey için düzenlenen mazbata töreninde, İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us'un sözleri gündeme oturdu.

Bozbey'e mazbatası, Büyükşehir Belediyesine bağlı BUSKİ Genel Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle İl Seçim Kurulu Başkanı Dursun Tahmaz tarafından verildi.

İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us, Bozbey'i mazbata teslimi için kürsüye davet ederken, "Değerli Bursalılar, canla başla çalıştınız, Mustafa Bozbey başkanınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Değerli alkışlarınız bu kadar mı? Bu kadar mı beklediniz? Biraz daha lütfen" ifadelerini kullandı.

Görüntüler sonrası, Yüksek Seçim Kurulu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, 298 sayılı yasanın 138. maddesi gereğince Mehmet Us hakkında idari soruşturma başlattı.