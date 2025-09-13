CHP’li belediye operasyonunda MHP’li yönetici gözaltına alındı!

CHP’li belediyelere ardı ardına yapılan operasyonlara bugün bir yenisi daha eklendi. Sabah saatlerinde Bayrampaşa Belediyesi’ne ‘yolsuzluk’ operasyonu yapıldı. Operasyonda belediye başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı. Operasyonda ise çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkıyor. MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yasin Sönmez de operasyonda gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Sabah saatlerinde Bayrampaşa Belediyesi'ne "yolsuzluk" operasyonu gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile birlikte 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkanı Hasan Mutlu, 5 yardımcısı ve 5 belediye meclis üyesi gözaltına alındı. Bayrampaşa Belediyesi ile şüphelilere ait iş adresi ve evlerin olduğu 72 adreste ekiplerce arama gerçekleştiriliyor. Operasyonun hafta sonu olması nedeniyle adliyeye sevk işlemlerinin Pazartesi gününden itibaren gerçekleşmesi bekleniyor.

MHP’Lİ İSİM DE GÖZALTINDA

Halk TV'nin haberine gör; gözaltılar sonrası çarpıcı bir ismin daha gözaltında olduğu aktarıldı. Operasyonun ardından yapılan incelemelerde, MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yasin Sönmez’in de gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyonun detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gözaltına alınan isimlerin, Bayrampaşa Belediyesi’ndeki çeşitli yolsuzluk ve usulsüzlük suçlamaları ile ilgili sorgulanacağı aktarılıyor.