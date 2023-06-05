CHP'li Belediyeye balta ve levye ile saldırdılar. Makam odasını yerle bir ettiler

Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde gece saatlerinde iki şüpheli, ellerindeki levyelerle CHP’li belediyenin kapılarını kırıp makama girdi. Şüpheliler makam odasının kapısını ve camlarını da kırdı.

CHP'li Belediyeye balta ve levye ile saldırdılar. Makam odasını yerle bir ettiler

Editör: Ersoy Özdem

Edinilen bilgiye göre olay dün gece saat 22.38 sıralarında meydana geldi. E.Ç. ve M.Ö. isimli şüpheliler ellerindeki levyelerle Çatalağzı Belediye binasının önü geldi. Önce belediyenin girişindeki otomatik kapının camlarını parçalayan iki şüpheli, makam odasına girene kadar önlerine çıkan tüm kapıları parçaladı.

Son olarak makam odasının önüne gelen şüpheliler; makam odasını da parçalayarak Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün'ün makamına girdi. Makam odasının pencerelerini kıran şüpheliler olaydan sonra belediye binasından ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iki şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

‘’HER ÖNÜNE GELEN ALSIN BALTAYI ELİNE KIRSIN’’

Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün polis merkezine giderek şüphelilerden şikâyetçi olduğunu söyledi. Şüphelilerin belediyede işe alınmadıkları gerekçesiyle binaya saldırdıklarını söylediklerini ifade eden Başkan Akgün, "Arkadaşlarımız gece, belediyenin camlarını kırdıklarını söylediler. Geldiğimde ön giriş kapısı tamamen kırılmıştı. Tuvalet camları, makam kapısı, makamın camlarını komple kırık halde bulduk.’’dedi.

‘’OLAY SİYASİ VE YÖNLENDİRME VAR’’

Olayın siyasi ve birileri tarafından yönlendirme olduğunu belirterek, ’’ Yakalanan şahıslar alkollü. Ama kesinlikle birileri tarafından gönderildiğini düşünüyorum. Bu çağda bu kafa… Bizde şikâyetçi olduk. Neden saldırdıklarını net olarak bilmiyorum. Polise işsiz olduklarını, başkanın bunlara iş bulmadığını mazeret göstererek kırdıklarını söylemişler. Olay maddi bir camın kapının kırılması değil, burası bir beldenin belediye makamı. Biz buraya seçimle geldik. Çatalağzı beldesinin kutsalı, namusu burası. Buraya maddi olarak bir cezai değerlendirme yapılırsa çok yazık olur. Topluma yazık, bize saygısızlık olur. Her önüne gelen alsın baltayı eline kırsın döksün eğer 100 lira zarar varsa 100 lirayı versin sokakta dolaşsın. Kamu malına insan nasıl böyle zarar verir, anlamıyorum. Yasal süreci sonuna kadar takip edeceğim " şeklinde konuştu.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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