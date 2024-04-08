CHP'li Defne Belediye Başkanı ilk icraatı açıkladı: Makam otomobillerini satışa çıkardı

Kaynak: DHA
CHP'li Defne Belediye Başkanı ilk icraatı açıkladı: Makam otomobillerini satışa çıkardı
Hatay'ın Defne ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP'li Halil İbrahim Özgün'ün belediye başkanı seçilmesinin ardından, Özgün ilk icraat olarak belediye bünyesindeki makam otomobillerini satışa çıkardıklarını duyurdu.

Belediye otoparkında yapılan açıklamada Başkan Özgün, "Belediyeyi şeffaf ve denetlenebilir şekilde yöneteceğimizin sözünü vermiştik. Tasarruf yapacağımızın sözünü vermiştik. Arkamda gördüğünüz araçlar belediyenin makam araçları. Bunların dışında da önceki belediye başkanımızın kiralık olarak kullandığı daha lüks bir aracı da iade ettik. Arkamda gördüğünüz makam araçlarını da satışa çıkarttık. Ben dahil hiç kimsenin belediye bünyesinde makam aracı kullanmasını istemiyoruz. Bu icraatımız Defnemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

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