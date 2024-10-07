CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş davasından çıkan kararı adaletli bulmadıklarını belirterek; "Siyasetin gölgesi Sinan Ateş'in naaşının üzerine çökmüştür. Tavrımız Sinan Ateş'in adalet arayan eşi ve çocuklarından yanadır. Bu dava bizim nezdimizde adaletle sonuçlanmadı" dedi.

CHP'li Deniz Yücel'den dikkat çeken çıkış: Siyasetin gölgesi Sinan Ateş'in naaşının üzerine çökmüştür

CHP Sözcüsü Yücel, Hatay Arsuz Yaşam Merkezinde toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş davasından çıkan karara değinen Yücel, "Siyasetin gölgesi Sinan Ateş'in naaşının üzerine çökmüştür. Tavrımız Sinan Ateş'in adalet arayan eşi ve çocuklarından yanadır. Bu dava bizim nezdimizde adaletle sonuçlanmadı" dedi.

Erdoğan'ın "İsrail'in hedefi Türkiye" açıklamalarına tepki gösteren Yücel, şunları söyledi:

"Meclis açılış konuşmasında İsrail'in hedefinin türkiye olduğunu ifade eden Erdoğan neye göre böyle bir konuşma yaptı bilmiyoruz. yarın yapılacak oturumda Erdoğan'ın da bulunması gerekirdi. Ortaya atılan iddiaların sahibi Erdoğan ise açıklaması gereken de Erdoğan'dır. Hiçbir dayanağını, gerekçelerini açıklamadan siyaseten güç kaybetmeye başlayan Erdoğan'ın bu iddia ile kendine güç toplamasına izin vermeyiz.

Mehmet Şimşek kapı kapı dolaşıp yatırım arıyor. Erdoğan yatırımcılara bize güvenin, yatırım yapın diyor. Sonra kalkıp İsrail'in hedefi bizi saldıracak diyor. Borsa İstanbul'u darmadağın ediyor. Ağır koşullar altında hayatta kalma mücadelesi veren milletimiz daha ağır koşullara savruluyor. Günübirlik ve hamasi yönetim tarzı artık Türkiye'yi uçuruma sürükleme noktasına gelmiştir."