CHP'li Emir'den Bakan Tunç'a Murat Çalık tepkisi: Sağlığı kötüleşirse sorumlusu sensin

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın, tekrar cezaevine sevk edilecek olmasına tepki gösterdi.

"SAĞLIĞI KÖTÜLEŞİRSE SORUMLUSU SENSİN"

Murat Emir ve Yılmaz Tunç

CHP'li Emir, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslenerek "Artık bıçak kemiği delip geçti! Cezaevinde suçu ispatlanmadan tuttuğunuz Murat Çalık’ın sağlığı daha da kötüleşirse sorumlusu sen olacaksın! Bu milletin vicdanı da öfkesi de yakanda olacak" diye seslendi.

Tutuklu Mehmet Murat Çalık'ın sağlık raporu çıktı!

Murat Emir, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle:

“İki kez kanseri atlatmış ancak tekrar etme riski olan, boynundaki kitle nedeniyle ameliyat edilen Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık yeniden cezaevine gönderiliyor. Madımak Katliamı sanıkları, IŞİD’liler, PKK’lılar ‘sağlık’ ya da ‘pişmanlık’ bahanesiyle salıverilirken; halkın oyuyla seçilmiş, suç isnadı zayıf, tedavisi devam eden bir belediye başkanı neden hâlâ tutsak? Suçunu itiraf edip 'Beni ağabeyim bu ortamlara soktu' diyen ByLockçu kardeşini bile serbest bıraktıran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç! Artık bıçak kemiği delip geçti! Cezaevinde suçu ispatlanmadan tuttuğunuz Murat Çalık’ın sağlığı daha da kötüleşirse sorumlusu sen olacaksın! Bu milletin vicdanı da öfkesi de yakanda olacak!”