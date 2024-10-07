CHP’li Esenyurt Belediyesi terör suçlusuna konser verdirdi

Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Esenyurt Belediyesi için DEM Parti ile gizli bir ittifak yaptığı iddia edilmişti.

Ahmet Özer, Belediye Meclisi'ndeki oturumlarda saygı duruşu yapmadı ve İstiklal Marşı'nı okutmamıştı.

Geçtiğimiz günlerde belediye tarafından düzenlenen konsere, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Rojda Şenşen'in katılması tepki topladı.

Şarkıcı Rojda Şenşen, 2009 yılında Diyarbakır'da katıldığı festivalde söylediği Kürtçe şarkı nedeniyle "Terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası almıştı.

CHP'li Esenyurt Belediyesi daha önce de PKK futbol turnuvasıyla gündeme gelmişti. Terör örgütü propagandası yapılan futbol turnuvası nedeniyle 3 kişi tutuklanmıştı.