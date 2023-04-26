CHP’li Gürer’den iktidara sert tepki: AKP iktidarları tarımın mezarını kazdı

EDİTÖR: ÖZGE CEREN ÇİMEN

Cumhuriyet Halk Partisi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine sayılı günler kala Niğde’yi adım adım gezip, çiftçiyle, köylüyle, esnafla, işçiyle; toplumun tüm kesimleriyle buluşmayı sürdürüyor.

Seçil çalışmaları kapsamında belde ve köy gezilerine ağırlık veren CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gittiği köylerde Millet İttifakının iktidarında hayata geçirecekleri projeler ve yeni düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulunuyor. Niğde merkez köy ve kasabalarda seçim çalışmalarına devam eden Gürer, Hacıbeyli, Çarıklı,Karatlı,Dikilitaş,Dündarlı,İçmeli,Çavdarlı,Değirmenli,Ovacık,Aktaş’ta çiftçi ve üreticilerle buluştu.

BU NASIL PLANLAMA?

AKP iktidarının, bu yıl, torba kanun ile apar topar çıkardığı düzenlemelerin , getireceği olumsuz sonuçları çiftçilere anlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ilgili kanunun köylüye, çiftçiye, destek olmaktan çok, cezai müeyyideler içermesi nedeniyle, üreticiye köstek olan düzenlemeler olarak nitelendirilebileceğini ifade etti.

EKİM YAPAMAYAN ÇİFTÇİNİN TARLASI BAŞKASINA KİRALANACAK

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ilgili kanunda, belirli ürün grupları için Bakanlıktan izin zorunluluğu, izin alınmadan yapılan üretimlerde çiftçiye desteklerden 5 yıl men cezası, sözleşmeli üretimin zorunlu hale getirilmesi, 2 yıl üst üste ekilmeyen arazilerin Bakanlık tarafından başkalarına kiraya verilmesi gibi çiftçiyi, üreticiyi zora sokacak düzenlemeler yer aldığına dikkat çekti.

HER BAKAN DEĞİŞİKLİĞİNDE SİSTEM DE DEĞİŞİYOR

AKP’nin tarımda ne yapacağını bilmediğini ve her Bakan değişikliğinde yeni düzenlemelerin hayata geçirilmeye çalışıldığını anımsatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Meclis kapanmadan, apar topar Cumhur İttifakının oylarıyla, Meclis’ten geçen Kanuna, ürün veya ürün gruplarının üretiminin yapılabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığından izin mecburiyeti getirildi. Bu düzenleme çiftçiye destek yerine tehdit anlamına geliyor. Tehditle üretim planlaması yapmaya çalışmak kırsal kesimde küçük aile tipi işletmeleri daha da sorunlu kılacak. AKP iktidarının tarımda akıl hocaları dış güçler. Yaptıkları düzenlemeler ile AKP tarımın mezarını kazdı. Tarımı bitirmelerine, ithalata dayalı, dışa bağımlı tarım politikalarını sürdürmelerine oylarınızla izin vermeyin ” diye konuştu.

İZİNSİZ ÜRETİME CEZA!

Düzenlemede izin almadan üretim yapan çiftçiye desteklemelerden 5 yıl men edilme ve para cezası uygulamasının hayata geçirildiğine işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bakanlık tarafından belirlenecek ürün ve ürün gruplarında sözleşmeli üretimin zorunlu hale getirilmesi sözleşmeden vazgeçen taraflara cezai yaptırımlar uygulanması da küçük çiftçiyi koruyan bir uygulama değil küçük çiftçiyi boğan bir uygulama olacaktır” dedi.

AKP’NİN GİDERAYAK ÇIKARDIĞI KANUNUN ÇİFTÇİYE DESTEK DEĞİL KÖSTEK

AKP’nin giderayak çıkardığı kanunda, üst üste 2 yıl ekilmeyen tarım arazilerinin Bakanlıkça kiraya verilmesi gibi zorunlu uygulamaların yer aldığına da dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2 yıl üst üste ekilmeyen araziler öncelikli olarak arazinin bulunduğu yerleşim yerinde ikamet edenlere ya da tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatif, birlik, dernek ve vakıflar ile gönüllü kuruluşlara kiralanması yoluyla üretime katılacağı gibi masumane bir tanımla geçirildi. O arazi neden ekilmiyor? O çiftçi neden üretim içinde değil? Onu sorgulayıp destek vermek yerine araziye çökme uygulaması getirildi. Ülkemizde 25 milyon metrekare arazi son 10 yılda yabancılara satıldı. Bu durum da dikkate alındığında, AKP’nin getirdiği yeni düzenleme farklı sonuçlar doğurabilir; bu süreç küçük çiftçinin arazinin elinden alınmasına yol açabilir” uyarısında bulundu.

AKP’YE YOL GÖRÜNDÜ

14 Mayıs seçimlerinin yapılacağı günün aynı zamanda Çiftçi Bayramı olduğunu da anımsatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “O gün çiftçiler, oylarıyla AKP’ye güle güle diyecek, Millet İttifakının iktidarında, bu sorunlu kanun yerine çiftçi refahını artıracak planlı tarıma geçilecek. Tarımda iklim değişikliğinin olumsuz etkileri de dikkate alınarak, gıda güvencesini sağlamak ve ülkemizin farklı özelliklere sahip bölgelerinden yararlanarak ürün çeşitliliğini arttıracak bir planlama yapmak önemli ve gereklidir. Ancak bu, üretici ve çiftçi ile dayanışıp işbirliği sağlanarak olur. Bunun yolu da çiftçi girdi maliyeti düşürüp destekleri artırmakla olur. Mazottan vergileri kaldırıp, gübre ve tohumu sübvanse ederek, çiftçi kredi faiz borcunu silip, milli gelirin % 1 Çiftçiye vererek destekleri artırarak olur” şeklinde konuştu.

HANİ MİLLİ GELİRİN YÜZDE 1’İ ÇİFTÇİYE VERİLECEKTİ?

AKP tarafından 2006 yılında çıkarılan kanunla milli gelirin yüzde 1’nin çiftçiye verilmesinin yasalaştığını anımsatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ancak bu yasanın hiç uygulanmadığını belirterek, “AKP önceki yıllarda da çeşitli yasalar çıkarıp uygulamadı ve sonuç değişmedi, başarılı olunamadı, İthalatçı tarım politikaları süregeldi. Planlamalarda, kanun değişikliklerinde çiftçi ve çiftçi temsilcileri olmadığı için değişiklikler kalıcı ve etkili olmadı. 20 yıldır tarım sayımı dahi yapılamadı” ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİ CEZA DEĞİL, DESTEK İSTİYOR

Çiftçinin cezai yaptırımlarla değil, teşvik ve desteklemelerde üretimde tutulabileceğini dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ekim yapamayan çiftçinin tarlasına başkasına kiraya vermek yerine, neden ekim yapamadığını araştırıp girdi maliyetlerini düşürmek gerekir” dedi.

ÇİFTÇİ BORÇU, BORÇLA ÇEVİRİYOR

Desteklemelerin bir yıl sonra değil ekim ve hasat zamanı yapılması gerektiğini de ifade eden Ömer Fethi Gürer, “Çiftçi kredi ile dönmektedir. Çiftçinin bankalara borcu 363 milyar lirayı aşmıştır. Çiftçinin borcu borçla çevirdiği yerde destekler yetersizdir. Üretim planlamalarında desteklemeler önemlidir. Girdi maliyetleri düşer, aracılık sistemi daralırsa raftaki ürün fiyatı da düşer, yoksa Vatandaşta gramla ürüne mahkum olur. Bu gidiş gidiş değildir. Halkın oyu ile bu gidişe dur deyip öngörülü, planlı, çiftçi refahını düşünen, vatandaşın uygun fiyatlar ile ürüne ereceği düzeni kuracağız ” ifadelerini kullandı.