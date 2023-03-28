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CHP’li Gürer’den torba yasa tepkisi: Dağ fare doğurdu

Uzman çavuşların ve Adalet Bakanlığı çalışanlarının özlük hakları torba kanunda yer almadı. CHP’li Gürer bu duruma tepki gösterdi.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 10:58
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CHP’li Gürer’den torba yasa tepkisi: Dağ fare doğurdu

CHP’li Gürer’den torba yasa tepkisi: Dağ fare doğurdu
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, aralarında kamu görevlilerinin talep ve beklentilerinin de yer aldığı Torba Kanun Teklifinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuştu.

Meclise getirilen Kanunu Teklifinden çok geniş kesimlerin beklentilerinin olduğu ancak bu beklentilerin karşılık bulmadığını anlatan Gürer, “Ne yazık ki dağ fare doğurdu, torba yasada beklenenler yer almadı” dedi.

UZMAN ÇAVUŞLAR VE ADALET BAKANLIĞI ÇALIŞANLARI DA YOK
Uzman çavuşların talepleri ve Adalet Bakanlığı çalışanlarıyla ilgili özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik tekliflerin de torba yasada yer bulmamış olduğuna dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, “En düşük emekli aylıklarındaki 2.000 liralık bu artış yeterli değil, bu konuda da kanun tekliflerimiz var. En düşük emekli aylığı konusunda asgari ücret taban ücret olarak alınmalıydı ve o şekilde düzenlenmeliydi. Bunun yanı sıra, burada diğer emekliler için bir artış getirilmiyor. Enflasyon yalnızca en düşük emekli aylığı alanları değil tüm emeklileri kapsadığı için tüm emeklilerin maaşlarına da seyyanen en az 2.000 lira artış getirilmeli, bu haksızlık giderilmeli” ifadelerini kullandı.

GAZİ VE ŞEHİT YAKINLARIYLA İLGİLİ DÜZENLEMEYİ DESTEKLİYORUZ
Muharip gazilerin ve şehit ailelerinin ayrılıklarıyla ilgili düzenleme yapılması için çok sayıda kanun teklifi verdiklerini anımsatan CHP Milletvekili Gürer, “Bugüne kadar dikkate alınmayan bu kanun teklifleri seçime çeyrek kala da olsa Meclis gündemine geldi ve bunların gerçekleşmesini biz de destekliyoruz” diye konuştu.

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