Önce açığa alınıp tekrar göreve atanan Kaymakam Hidayet Sarı 7 yıl sonra sessiz sedasız FETÖ’den ihraç edildi

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

FETÖ İtirafçısı kaymakam Ömer Faruk Yüce’nin, 2007 yılında örgütle kendisini tanıştırdığını açıkladığı dönemin Bozova kaymakamı Hidayet Sarı, 11 Ağustos 2016’da açığa alındı ve tutuklandı.

Yeniden mahkemeye sevk edilen Sarı, 19 Ekim 2016’da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılması sonrası Mardin Valiliği’nde görevlendirilen Sarı, önce Ağrı Valiliği Vali Yardımcılığı görevine sonrasında ise Sivas Suşehri Kaymakamlığı’na atandı. Sarı, kaymakamlık yetkililerinin Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e yaptığı açıklamaya göre Temmuz 2022’de FETÖ’den sessiz sedasız ihraç edildi.

Yerel kaynaklar Sarı'nın ihracı öncesi görüştüğü iki isme dikkat çekti.

FETÖ’YLE MÜCADELE SAVCISI İHRAÇ ÖNCESİ ZİYARET EDİYOR

Sarı’yı ihracı öncesi FETÖ’yle mücadelenin en önemli savcılarından, aslen Suşehirli Yargıtay Üyesi Cumhuriyet Savcısı Fuzuli Aydoğdu 25 Temmuz’da ziyaret etti.

BİNALİ YILDIRIM’A EŞLİK EDİYOR

Sarı, en son 27 Temmuz’da ise Suşehri’ni ziyaret eden Binali Yıldırım’a eşlik etti.

SAVCI FUZULİ AYDOĞDU KİMDİR?

17-25 Aralık sonrası kritik görevlerde yer alan Fuzuli Aydoğdu, FETÖ’nün yayın organı Zaman Gazetesi’ne el koymasıyla biliniyor. 2014'de Zaman gazetesi ve Samanyolu TV’ye yüzlerce polisle baskın yaparak her iki yayın grubunun tepe yöneticilerini gözaltına aldıran Savcı Hasan Yılmaz’la beraber 14 Aralık Operasyonunu yürüten Fuzuli savcı olarak tanınıyor.

KENDİNE ÖZEL ASANSÖR İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı’nın Suşehri Hükümet Konağı'nda 8'er kişilik iki ayrı asansör daha bulunmasına rağmen kendisine özel asansör yaptırdığı, 380 bin liralık ödemenin Köylere Hizmet Götürme Birliği üzerinden yapıldığı iddia edilmişti. Sarı iddialar sonrası yaptığı açıklamada, asansörün kaymakama özel değil 3 ve 4'üncü kattaki tüm birimlere hizmet verdiğini belirtmişti.

FETÖ İTİRAFÇISI: HİDAYET SARI DAVET ETTİ

FETÖ itirafçısı Çayıralan Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, Tolga Şardan’ın haberine göre, 2007’de cemaat evine Hidayet Sarı tarafından davet edildiğini, FETÖ’ye davet ettiklerini ve katıldığını, Pensilvanya’ya gidip Gülen’in sohbetine katıldığını anlatmıştı.