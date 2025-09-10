CHP'li isim canlı yayında ilk kez açıkladı! 'İktidarın amacı...'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, canlı yayında "iktidarın amacı..." diyerek yaptığı açıklama gündem oldu. açıkladı.

Gürsel Tekin'in mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığına 'kayyum' olarak atanmasının ardından CHP'nin kararı kabul etmediğini söylemesiyle polis eşliğinde binaya girmesinin yankıları devam ediyor.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Halktv'de Ekrem Açıkel'in sunduğu canlı yayına katılarak dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Gürsel Tekin'e 'AK Parti'nin aparatı' diyerek yüklenen Başarır, iktidarın muhalefeti ele geçirmeye çalıştığını söyledi.

Başarır'ın dikkat çeken açıklaması şöyle

'İKTİDARIN AMACI MUHALEFETİ ELE GEÇİRMEK'

"Direndik, yüzlerce polis üzerimizden geçtiler. Başa geçmeye düşünen Gürsel Tekin kim varsa onları kınıyorum. Onlara hakkımızı helal etmiyorum.

CHP Grup başkanvekili Partili görünen AK Parti'nin aparatı haline gelmiş, bazı tiplemeler yoldaşlarımızı böyle bir muameleyi reva gördüler. İktidarın muhalefeti ele geçirmek gibi bir çabası var. Muhalefetsiz Türkiye Kontrollü muhalefet... Benim çizdiğim sınırlar için muhalefet yapacaksınız diyen bir iktidar var.

"BUNUN KİMSEYE FAYDASI YOK"

Buna aparat olmayı isteyenleri bir kez daha uyarıyorum... Bunu yapmayın, bunun ülkeye, hiçkimseye faydası yok"

Öte yandan, CHP, Gürsel Tekin'in 8 Eylül Pazartesi (2025)binaya girmesinin ardından CHP lideri Özgür Özel, İl Başkanlarının Özgür Çelik olduğunu duyurmuş, parti adres değişikliği kararı almıştı.

Sarıyer'deki İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldığını açıklayan CHP, yeni adresin Bahçelievler olduğunu duyurmuştu.

Gürsel Tekin, 'sürpriz' demişti! Olayın perde arkası ortaya çıktıGürsel Tekin, 'sürpriz' demişti! Olayın perde arkası ortaya çıktı

