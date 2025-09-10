Gürsel Tekin, 'sürpriz' demişti! Olayın perde arkası ortaya çıktı

İstanbul İl Başkanlığına mahkeme kararıyla atanan Gürsel Tekin 'kayyum' kararının kendisi için 'sürpriz' olduğunu söylemişti.

CHP İstanbul İl Yönetimi’nin mahkeme kararıyla görevden alınarak yerine kayyum atanmasına tepkiler devam ederken, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu'nun YouTube kanalında yayınladığı 'Biz Burada Ne Yaşıyoruz?' isimli canlı yayın programına konuk olan Gökhan Günaydın, mahkemenin kararından 3 gün önce kendisine Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanacağının söylendiğini ve kayyum listesini gördüğünü belirtti.

"KAYYUM OLARAK ATANACAĞI HABERİ BANA 3 GÜN ÖNCE GELDİ"

Bu bilgi kendisiyle 'Gürsel Tekin ve saz arkadaşlarından bir liste oluşturmuşlar' denilerek paylaşıldığında, bunun ciddiye alınması gerektiği uyarısında bulunduğunu ifade eden Günaydın, şöyle konuştu

"Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanacağının haberi bana 3 gün evvelden geldi. Dilekçeyi gördüm, dilekçedeki isimleri gördüm. isimleri ben tanımıyorum. Dediler ki -söyleneni söyleyeceğim- 'Gürsel Tekin ve saz arkadaşlarından bir liste oluşturmuşlar' diyerek gülümsedi bana bunu söyleyenler. Dedim ki 'bu liste oraya verilmişse biraz ciddiye almak gerekir.' Çünkü boş olmaz bu işler. Nitekim 3 gün sonra bu kayyum heyeti atandı."