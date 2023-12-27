CHP'li kadın aday nutuk atarken coştu kürsüye bir yumruk attı kürsü kırıldı. Devrim yapacakken kürsüyü devirdi

Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li kadın aday nutuk atarken coştu kürsüye bir yumruk attı kürsü kırıldı. Devrim yapacakken kürsüyü devirdi
Bodrum Belediye Başkanlığı için CHP’den aday adayı olan kadın adayın attığı yumruktan kendisi bile korktu. Mine Gültekin “Devrim yapacağım” derken attığı yumrukla önündeki kürsüyü kırdı.

CHP’den Bodrum Belediye Başkanı aday adayı olan Mine Gültekin kadın muhtar adaylarına destek buluşması gerçekleştirdi. Gültekin, kadınlara muhtar adayı olmaları için çağrıda bulunarak “Kadınlarımızın yaşadığı sıkıntıların çözülmesini istiyorsanız ezilmeden, şiddet görmeden yaşamak istiyorsanız muhtarlık için aday olun. Muhtar adayı olmak isteyen kadınlara sesleniyorum. Korkmayın. Kurtuluş Savaşı’nda Atatürk’ün yanında nasıl ki bu vatanı kurtarmak için korkmadık yine korkmayacağız. Ben sizleri destekliyorum” ifadelerini kullandı.

Gültekin konuşmasında şunları söyledi:

“Verdiğimiz mücadele kadın mücadelesidir. Neden kadın? Çünkü kadınların acısı bir farklıdır. Bizim yüreğimiz farklı yanıyor. Bizler cesareti ile dünyaya örnek olmuş tarihin ilk kadın amiralleri, Bodrum deniz ordularının kadın komutanı, Artemisia’nın hemşehriyiz. Bodrum halkının içinden yarımadanın cesur kadınlarından biri olarak bana destek olan tüm Bodrum halkına, kadınlarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bodrum’da başlattığımız kadın hareketi olarak kadınların yaşadığı sorunlara, sıkıntılara artık bir neşter vurmanın zamanı geldi. Kadınlarımızın her yerde geride bırakılması kanayan bir yara olmuştur. Bu kanayan yaranın tedavisi için önce muhtarlarımızın kadın olması gerekiyor. Kadınlarımızın dertlerinin bitmesi için belediye başkanının da kadın olacağı yeni bir yönetim gerekiyor. Bodrum’a kadın eli değmesi gerekiyor. Bodrum kadınlarının nizam intizam vermesi gerekiyor. Bugün burada toplanma sebebimiz olan kadın muhtar adaylarına destek buluşmasında sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyuyorum. Yarımadada yaşayan tüm kadınlarımıza sesleniyorum. Kadınlarımızın yaşadığı sıkıntıların çözülmesini istiyorsanız ezilmeden, şiddet görmeden yaşamak istiyorsanız muhtarlık için aday olun. Muhtar adayı olmak isteyen kadınlara sesleniyorum. Korkmayın. Kurtuluş Savaşı’nda Atatürk’ün yanında nasıl ki bu vatanı kurtarmak için korkmadık yine korkmayacağız. Ben sizleri destekliyorum. Haydi kadınlar, Bodrum’u birlikte yöneteceğiz. Bodrum’da bütün kadınlar devrim yapacak. Devrim yapmak için burada hazırlanmış bulunmaktayız. Biz kadınlar olarak ayağımızdaki çizmelerle hizmet yapacağız.”

DEVRİM YAPACAĞIM” DERKEN KÜRSÜYÜ KIRDI

CHP’li aday adayı Mine Gültekin’in konuşmasında ilginç anlar yaşandı. Gültekin “Devrim yapacağım” derken masaya yumruk attı. Yumruk sonrası kürsü bir anda kırıldı. Gültekin o anda ne yapacağını şaşırdı.

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