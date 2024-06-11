CHP’li Mesut Kocagöz hakkında flaş karar. Teleferik kazasında tutuklanmıştı

Antalya’da 1 kişinin yaşamını yitirdiği teleferik kazası ile ilgili dönemin ANET Genel Müdürü olan CHP Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün de tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya , tutuklu yargılanan Kacagöz’ün yanı sıra diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmayı takip etmek için CHP milletvekilleri ve belediye başkanlarının aralarında bulunduğu partililer de salonda yer aldı.

Kaza olduğunda üst istasyona gittiğini ve ekrandaki arızaları gördüğünü anlatan Ahmet Buğra S, olay sonrası kriz masası çalışmalarına katıldığını, suçlamayla ilgili cezaevindeyken dilekçe göndererek savunmasını detaylı olarak anlattığını ifade etti.

Duruşmada savunma yapan Mesut Kocagöz, olayın kendisinin görev yaptığı süre içinde gerçekleşmediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kepez Belediye Başkanlığı adaylığı için 1 Aralık 2023 öncesinde istifa ettim. ANET A.Ş. yönetim kurulu istifamı kabul etti, yetkilerimin iptaline karar verdi ve yeni başkan atandı. 1 Aralık 2023'te SGK’dan çıkışım verildi ve genel müdürlük yetkim sona erdi. Bu tarihten sonra hiçbir ücret almadım. YSK başvurumu bu süreçten sonra kabul etti."

Görevde olmadığı dönemde bakımlarda eksiklik olduğu suçlamasını kabul etmeyen Kocagöz, kendi döneminde teleferik tesisindeki tüm ağır bakımların yapıldığını belirtti.

14 Nisan'dan beri tutuklu olduğunu hatırlatan Kocagöz, “Bilirkişi raporunu inceledim ve ‘Bu kazayı nasıl önleyebilirdim?’ diye düşündüm, ancak bir sorumluluğum olmadığını gördüm. Karar mahkemenin. 35 yıllık devlet memurluğunun 25 yılını yönetici olarak geçirdim ve bugüne kadar başımı öne eğecek hiçbir şey yapmadım” dedi.

Savunmaların ardından savcılık, Kocagöz ve diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Ancak mahkeme heyeti, Kocagöz’ün tahliyesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

12 Nisan’da, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ANET tarafından işletilen Sarısu Teleferik Hattı’nda, 5 numaralı direğin bağlantı noktasının kopması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmış ve 184 kişi mahsur kalmıştı.

Kazanın ardından, eski ANET Genel Müdürü ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz dahil 5 kişi tutuklanmıştı.

7 Mayıs 2024 tarihinde, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 36 sayfalık iddianame, 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu ve kabul edildi. Sanıklar, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” ve “trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma” suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor.