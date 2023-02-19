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CHP’li milletvekillerinden Brezilyalı arama-kurtarma ekibine teşekkür ziyareti

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Kahramanmaraşlı depremlerin ardından yardım için Türkiye’ye gelen Brezilyalı arama-kurtarma ekibini ziyaret ederek destekleri için teşekkür etti.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 17:14
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CHP’li milletvekillerinden Brezilyalı arama-kurtarma ekibine teşekkür ziyareti

CHP’li milletvekillerinden Brezilyalı arama-kurtarma ekibine teşekkür ziyareti
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Ahmet Kaya ve Ünal Demirtaş, CHP Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş ile birlikte, arama kurtarma çalışmalarına Kahramanmaraş’ta devam eden Brezilyalı ekibi bugün ziyaret etti.

“45 KİŞİ, 3 ARAMA KÖPEĞİ İLE TÜRKİYE’YE YARDIMA GELDİK”

Brezilyalı arama-kurtarma ekibi, 45 kişi, 3 köpekle depremzedelere yardımcı olmak için geldiklerini belirterek, “Havalimanında karargahımız var. Kumandanımız bize bildiriyor, oraya yardıma gidiyoruz. AKUT ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

“MİLLETİMİZ ADINA MİNNETTARIZ”

Ahmet Kaya ise “Milletimiz adına minnettarız. Bu yardımlarınızı asla unutmayacağız” diyerek arama-kurtarma ekibine teşekkür etti.

“ARAMA OPERASYONLARINDA ELİMİZ AYAĞIMIZ OLDULAR”

Arama-kurtarma çalışmalarını yürüten AKUT temsilcisi, enkazlarda yaptıkları çalışmalara Brezilyalı ekibin büyük katkısı olduğunu ifade ederek, “Bize arama konusunda çok destek verdiler. Köpeğimiz yoktu burada. 3 köpekle destek verdiler. Lojistik sebeplerle elimize geçmeyen, var olan ama buraya getiremediğimiz, Adana’da havalimanında kalan makinalar vardı. Onlar makinaları ve ekipmanları ile bize çok destek verdiler. Son 4-5 gün içinde arama konusunda, operasyonda elimiz ayağımız oldular. Onlar olmasa pek çok şeyi başaramazdık” diye konuştu.

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