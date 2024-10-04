CHP'li Ömer Fethi Gürer Merkez Bankası Başkanı'nı hedef aldı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Sayın Başkan, sunum kitapçığının üzerinde 100 lira ve 10 liranın varlığını görünce, 10 liraya simit alınmıyor, 100 liraya da 1 kilo bamya alınmıyor; işe oradan başlayalım.

Ayşe teyze 200 lirayla markete gitse, 140 lira bamya, 60 lira da domatese verdiği zaman cebindeki para erimiş oluyor. Alım gücüne göre paranın değeri olabildiğince düştü. Onun için de asgari ücretli, emekli, dar gelirli ciddi biçimde ekonomik bir sorun yaşıyor. Bunu iyileştirme adına, bu sizin anlattıklarınızın onlara yansıması adına alanda bir şey görmüyoruz. 500 lira ya da 1.000 liralık banknot basılacak mı? Bir de siz kendinizi ne kadar özerk hissediyorsunuz, özerk misiniz?” dedi.



GIDA VE TARIMSAL ÜRETİM KOMİTESİNİ SORGULADI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Sekretaryasını Merkez Bankası yürütürken, şimdi banka yanı sıra bakanlıklarla bir komite var.

Bu komitenin son yaptığı toplantıda kamuoyuna yansıtılan birkaç konunun irdelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Örneğin, arz ve talep dengesinin sağlanması hem üreticilerin hem de tüketicilerin korunmasına yönelik dış ticaret tedbirleri dahil olmak üzere tedbir almak.

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Zaten uygulanagelen politikalar ithalata dayalı olduğu için Türkiye bazı ürünlerde kendi kendine yetemez noktaya getirildi. 21 üründe arz açığı olduğunu bakanlık, yazılı soruma verdiği yanıtta ifade etti. Bu yıl yerli üreticinin ürettiği ürün olabildiğince baskılandı. Buğdaya yüzde 12, arpaya yüzde 3 verildi, son olarak da şeker pancarına yüzde 28'lik bir artış verildi.



Küresel ve yurt içi tarımsal emtia ve gıda fiyatlarının izlenmesi sizler tarafından da o komitede sürdürüldüğüne göre herhâlde tarladan haberiniz var. Ben kendi bölgem için söyleyeyim: Niğde'de karpuz 1 liradan, kavun 70 kuruştan, domates 1,5 liradan, patates -özellikle yazlık patates- 3 liradan alıcı bulunmadığı için tarlada kaldı. Ama kışlık patateste de -şimdi hasat dönemi- tüccar gelmedi, yine bir sorun var.

Bunun yanında, fasulye fiyatı geçen yılki fiyatın altında gerçekleşti ve üretici büyük bir mağduriyet yaşıyor. Ama bakın, rakamsal olarak da -veri olarak- söyleyeyim: Ağustos ayında DAP gübresinin, yani taban gübresinin tonu -bu aydan başlayarak ekim yapılacak- 21.750 lirayken bugün 23.700 liraya çıktı. Üre gübre de ağustosta 13.500 lirayken bugün 14.700 liraya çıktı. Şimdi, bu ürünlerin girdi maliyetleri düşürülmüyor ama üretenin ürettiği ürünün tarlada kalması seyrediliyor.