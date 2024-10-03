İYİ Partili Turhan Çömez enflasyon verilerini değerlendirdi: Tayyip Erdoğan Türkiye’yi sanal rakamlarla yönetiyor

Emin Demirel / Yeniçağ / Özel Haber

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından eylül ayı enflasyon verileri açıklandı.

Buna göre; Enflasyon ağustos ayında aylık bazda yüzde 2,97 yükseliş kaydetti. Yıllık enflasyon yüzde 49,38'e yükseldi.

TÜİK'in eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından Yeniçağ’a konuşan İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

TÜİK’in açıkladığı rakamların gerçekçi olmadığını belirten Turhan Çömez, “Erdoğan’ın taleplerine uygun rakamlar açıklanıyor. Bu rakamların hiç birine güvenilmez” dedi.

"AÇIKLANAN RAKAMLAR ARASINDA UYUM YOK"

TÜİK’in yüzde 49.38 olarak açıkladığı yıllık enflasyonun ENAG tarafından yüzde 88.63 olarak açıklandığına dikkat çeken Turhan Çömez şöyle konuştu:

“Geçmiş dönemde; İTO’nun, TUİK’in, ENAG’ın enflasyon oranları farklı olsa dahi bir birine yakın rakamlar oldurdu. Ne zaman ki enflasyon oranlarını gizlemeye başladılar, o zaman sokaktaki rakamlar ile açıklanan rakamlar bir birini tutmaz oldu. Açıklanan rakamlar arasında hiçbir uyum yok. Erdoğan gıda indirimler başladı dedikten iki saat sonra şekere okkalı bir zam geldi. Türkiye’yi önlerine konulmuş sanal rakamlarla idare ediyorlar”

AMAÇ; KOLTUKLARINI KORUMAK

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Grup Toplantısı’nda sert çıkışlarıyla eleştirdiği CHP lideri Özgür Özer ile yakınlaşmasını da değerlendiren Turhan Çömez şunları söyledi:

“Yeni yandaş arıyorlar. Amaçları koltuklarını korumak. CHP’ye yanaşmaları bununla ilgili. Bahçeli’nin Özgür Özer ile el sıkışmasının anlamını kendisine sormalı. Daha önce de HÜDAPAR liderinin elini kaldırmıştı. Şimdi de DEM milletvekilleriyle el sıkışıyor. Bunu MHP’ye sormak lazım. Yeni destek arıyorlar…

Bahçeli’nin yeni tutumu, Erdoğan’la paralel. Erdoğan’ın bütün politikaları ise koltuğuna endeskli. Meclis’te bir tehdit algısından bahsetti. Gazze’ye, Lübnan’a olan 2 saatlik mesafeden bahsetti. ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ diyordu. Şimdi tam tersi, İsrail’in tehdit olduğunu söylüyor. ‘Büyük Ortadoğu Politikası’na biz karşıyız. Biz gelebiliriz, bir gece ansızın gidebiliriz’ derken şimdi onlar geliyor diyor. Amaçları bunun için milli mutabakat zemini oluşturmak bahanesi ile koltuklarını sağlama almak.”