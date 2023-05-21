CHP'li Öztunç'tan yurt dışındaki seçmene çağrı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşayan seçmenleri oy kullanmaya çağırdı.

Öztunç, şunları söyledi:

“Yurt dışında bulunan değerli hemşerilerim, yurttaşlarım; hayati bir seçime gidiyoruz. Yurt dışındasınız ama oy verme hakkınız var. Lütfen ama lütfen gidin, oyunuzu kullanın. Sandığa gidin, oyunuza sahip çıkın. Oy namustur. Sizden rica ediyorum. Lütfen değerli hemşerilerim, bulunduğunuz yerdeki en yakın konsolosluğa gidin, oyunuzu kullanın. Kemal Kılıçdaroğlu’nu Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı yapalım."