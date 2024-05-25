CHP’li Öztürkmen'den torpil iddiası: AKP’li vekili ziyaret eden sendika yöneticileri mülakatı geçti

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nda yaşanan bir mülakat skandalını gündeme getirdi.

Öztürkmen’in iddiasına göre, Trabzon Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görevlendirilen Fatih Karabina, görevde yükselme sınavının yazılı kısmından 76 puan aldı. Ancak mülakatta en yüksek puan verilmesiyle Karabina, Yazı İşleri Müdürü görevine getirildi.

Aynı zamanda Büro Memur-Sen Trabzon Şube Başkan Yardımcısı da olan Karabina'nın, AKP Trabzon Milletvekili Vehbi Koç’a 22 Şubat tarihinde gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin fotoğraf da Öztürkmen tarafından paylaşıldı.

CHP’li Öztürkmen, söz konusu tarihin Ankara'daki görevde yükselme sözlü sınavlarının düzenlendiği 11 Aralık ve 1 Mart tarihleri arasını kapsadığına işaret etti.

AKP'Lİ KOÇ'UN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Öztrükmen, AKP’li Koç’un sosyal medya hesabından fotoğrafı, “Gazi Meclisimizde misafirimiz olan Büro Memur-Sen Trabzon Şube Başkanı Kenan Kuşçu ve Fatih Karabina’ya ziyaretleri için teşekkür ediyorum” mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştığını da hatırlattı.

Öztürkmen, öte yandan fotoğraftaki diğer kişi olan Trabzon Adliyesi çalışanı, Büro Memur-Sen Trabzon Şube Başkanı Kenan Kuşçu'ya da dikkati çekti. Kuşçu'nun yazılı sınavdan 79 alarak ikinci olduğunu ve mülakatta da "başarılı" sayılarak idari işler müdürlüğüne terfi ettirildiğini belirtti.

"BUNLARIN HEPSİNİN RASTLANTI OLUP OLMADIĞINI SİZLERİN VİCDANINA BIRAKIYORUM"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP’li Öztürkmen, şu ifadeleri kullandı:

"Dikkat ederseniz bunların her ikisi de iktidar yanlısı Büro Memur-Sen başkanı, başkan yardımcısı. Ayrıca AKP Milletvekili Vehbi Koç'un ziyaretçileri. Bunların hepsinin rastlantı olup olmadığını sizlerin vicdanına bırakıyorum. Yazılı sınavda başarılı olup da mülakatlarda elenenlerin, insaflı Türk halkının vicdanlarına soruyorum; acaba bunların hepsi rastlantı mı? Bu AKP elitleri vicdansızca, insafsızca kul hakkı yemekten çekinmiyorlar. Hak etmeyen insanları sırf sizin yandaşınız diye kazandırıyorsunuz, hak edenleri göreve getirmiyorsunuz. Acaba bu son günlerde yaşanan bir takım adliye, emniyet içi skandallarda bu şekilde kayrılarak liyakatli olmadığı halde itaatli olduğu için göreve getirilen ve usulsüzlüklere karışanların hesabını kim verecek? Sizin yatacak yeriniz, vicdanınız, Allah korkunuz yoktur" dedi.