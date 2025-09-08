CHP'li vekil hastaneye kaldırıldı

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu hastanelik oldu.

Servet Mullaoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

CHP'li vekil şu ifadeleri kullandı:

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni adresi belli oldu

"BİBER GAZINDAN ETKİLENDİK, VÜCUDUMUZDA YANIKLAR OLUŞTU"

Kayyum sıfatıyla darbenin aparatı olan Gürsel Tekin binlerce polis eşliğinde İstanbul İl Binamıza utanmadan girmiştir. Partililerimize ve milletvekillerimize polis orantısız güç kullanarak doğrudan göze ve vücuda biber gazı sıkmıştır. Ben ve birçok milletvekili arkadaşım polisin müdahalesinden ve yoğun biber gazından etkilendik, vücudumuzda yanıklar oluştu.

Şu an tedavim hastanede yapılmaktadır ve iyi durumundayım. Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Ancak şunu herkes bilsin ki; Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapılarını polis zoruyla açtıranlar da partililere zulüm edenler de tarih önünde hesap verecek! CHP halktır, teslim alınamaz! Ne baskınız ne de faşist yönetimin kayyumları bizi susturabilir.