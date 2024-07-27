CHP'li vekil hayvanseverleri çok kızdırdı

Sokak hayvanları belirli koşullar altında öldürülmesini de içeren düzenleme Tarım ve Köyişleri Komisyonu’nda büyük tartışmalara neden oldu. Komisyondaki görüşmelerde yasa teklifindeki ‘Ötanazi’ ifadesi çıkarılırken Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9. maddesinin 3. Fıkrasında yer alan tedbirlere atıf yapıldı.

Komisyondaki toplantıda AKP’li vekillerle muhalefet vekilleri arasında sert tartışmalar yaşanırken hayvan hakları savunucuları da Meclis önünde eylemler yaptı. Koridorda bekleyen bazı hayvan severler büyük tartışmalara neden olan maddelerin kabul edilmesi sonrası “Katiller” şeklinde bağırarak duruma tepki gösterdi. AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, ortaya çıkan duruma tepki göstererek, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a bu durumun nasıl ortaya çıktığını sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Biz, üç-beş marjinal karakterin çığırtkanlık yaparak, bağırarak, çağırarak Meclisi çalışamaz hale getirmesine eyvallah etmeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

CHP’Lİ VEKİL HAYVANSEVERLERİ KIZDIRDI

Yaşanan gelişmeler sonrası TBMM Genel Sekreterliği, 26-29 Temmuz tarihleri arasında Meclis’e ziyaretçi girişinin yasaklandığını duyurdu.

Milletvekilleriyle oylama öncesi görüşmelerini sürdüren ve öte yandan görüşmeleri takip etmek isteyen hayvanseverler, Meclis'in ziyaretçilere kapatılması kararını eleştirirken, kararda muhalefet partilerinden CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve DEM Parti Milletvekili Salihe Aydeniz'in imzasının da olması dikkat çekti. CHP'li vekilin neden bu karara imza attığına yönelik gelen eleştiriler üzerine Bayraktutan'dan açıklama geldi.

CHP’Lİ BAYRAKTUTAN AÇIKLAMA YAPTI

Bayraktutan yaptığı açıklamada, Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilk planlamaya göre, TBMM'ye ziyaretçi yasağı getirilen 26-29 Temmuz aralığında değil, 30 Temmuz'da görüşüleceğini söyleyerek, bu görüşmelerin daha sonra öne çekildiğinin bildirildiğini ifade etti.

Bayraktutan konuyla ilgili "Hayvanları Koruma Kanunu, yasak kararı alınan tarih aralığını kapsamayacak şekilde, 30 Temmuz 2024 Salı günü gündeme alınması mümkünken; AKP Grubunun ilgili kanun tekliflerini geri çektiği ve söz konusu Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin görüşmelerin öne çekilerek gündeme alınacağı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır" dedi.

"Cumhuriyet Halk Partimizin ve şahsımın can dostlarımızın korunmasına yönelik bu tarihe kadar ortaya koyduğu irade, vermiş olduğu destek ve mücadele ortadadır." diyen Bayraktutan, hayvanseverlere desteğini yineleyerek ilgili imzanın geri çekilmesi için TBMM Başkanlığı'na dilekçe verdiklerini söyledi.

CHP’li Bayraktutan’ın açıklaması şöyle: