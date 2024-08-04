CHP’li vekil konuşurken yanına yaklaşıp silahıyla ateş etti. 'Kimseyi konuşturmam' diyerek bağırdı

Fıstık alım fiyatlarının açıklanması sonrası fıstık üreticileri Gaziantep’te protesto düzenledi. Fiyatlara isyan eden üreticiler traktörlerle sokağa döküldü.

Çiftçilere destek veren CHP’li milletvekili Melih Meriç’in başına akıl almaz bir olay yaşandı. Meriç konuşma yaparken muhtar olduğu öğrenilen bir kişi Meriç’in yaklaşık 5 metre kadar yanına yanaştı. Belindeki silahı çıkaran şahıs “Kimseyi konuşturmam” şeklinde bağırarak havaya ateş açtı. CHP’li Meriç o an ne yapacağını şaşırırken korumalar anında müdahale etti. Polis ekipleri silahı ateşleyen şahsı gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.