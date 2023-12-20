CHP’li vekilden bakan Yumaklı’ya soru yağmuru. Bakan sorulara cevap veremedi

“Çiftçi canından bezdirilmiş, 1-10 hayvanı olan küçük aile tipi işletmeler sürekli yem fiyatlarına gelen zamlarla hayvanlarını kesime göndermiş, ağıllar boşalmıştır” diyen Gürer, bakan Yumaklı’ya şu soruları sordu:

“ Bu yıl mısır, buğday ve şeker pancarında olduğu gibi enflasyonun altında kalan taban fiyat uygulamanıza 2024 yılında devam edecek misiniz?

Toprak Mahsulleri Ofisinde ne kadar ithal, ne kadar yerli buğday stoku bulunmaktadır?

AKP Grup Başkan Vekili “AKP iktidarından önce traktör yoktu.” dedi, siz de bu görüşte misiniz?

“Fahiş fiyatla mücadele ediyoruz.” diyorsunuz da her gün gelen zamları seyrediyorsunuz. “Fahiş fiyat” dediğinizde piyasa zam yapın anlıyor. Fahiş fiyatla mücadelede iktidar olarak başarılıyız diyebiliyor musunuz?

Taklit tağşişiyle ilgili denetim sonuçlarını neden kamuoyuyla paylaşmıyorsunuz?”

Bakan Yumaklı, Gürer’in sorularını yazılı olarak cevaplayacağını belirtti.