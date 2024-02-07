CHP’li Zile Belediyesi'nden işçilere yüzde 106 zam

Zile Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşme ile kadrolu işçilerin maaşlarına yüzde 106 zam yapıldı. Belediye çalışanları, yapılan zammın ardından teşekkür etmek için Belediye Başkanı Şükri Sargın’ın makamını ziyaret etti.

Toplu sözleşme hakkında konuşan Sargın, işçilerin hayat standartlarına olumlu yönde katkı yapacak bir zam oranı belirlemeye dikkat ettiklerini iletti. Sargın, "Sizlerin beklentilerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak en uygun rakamı belirledik. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu

Zile Belediyesi çalışanları, Sargın’ın desteklerinden dolayı kendisine teşekkür etti.Ş



