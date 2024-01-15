CHP'nin aday tanıtım toplantısında tansiyon yükseldi. Gerginlik geçmeyince basın mensupları dışarı çıkartıldı

Kaynak: İHA
CHP'nin aday tanıtım toplantısında tansiyon yükseldi. Gerginlik geçmeyince basın mensupları dışarı çıkartıldı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde CHP'de Murat Gerenli'nin aday olduğu açıklandıktan sonra salonda gerginlik anlar yaşandı. Basın mensupları dışarı çıkarıldı.

CHP Lüleburgaz İlçe Başkanlığının haftalık toplantısında belediye başkan adayı olarak karar alınan Murat Gerenli, adaylığını bildirmek için kürsüye çıktı.

Gerenli'nin konuşmasından sonra söz hakkı isteyenler kürsüye çıktığı esnada belediye başkan aday adaylarından Serap Ürün, “demokrasi” çağırısı yapıp, Özgür Özel’in sözlerini hatırlatınca İl Başkanı Bora Terzi ve Murat Gerenli’yi destekçileri tepki gösterdi.

Toplantıda yaşanan bağrışmalar ve tansiyonun yükselmesinden dolayı basın mensupları dışarı çıkartıldı ve toplantı basına kapalı sürdürüldü.

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