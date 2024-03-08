CHP'nin Bilecik'te astığı afiş tepki çekti

Serhat Kaya - Bilecik / Yeniçağ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Bilecik' gelerek CHP Bilecik Belediye Başkan adayı Melek Mızrak Subaşı'nın Tevfikbey Caddesi üzerindeki seçim ofisi önünde düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı.

Özel'in Bilecik'e gelişinden önce CHP İl Başkanlığı tarafından toplantısının düzenleneceği caddeye "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel Bilecik'e hoş geldiniz" yazılı afişler asıldı.

Asılan bu afişlerden birinin aynı cadde üzerinde bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı önündeki belediyeye ait ışıklandırma direklerinin yüksek bir noktasına İYİ Parti bayrakları arasına asılması ise tepkilere neden oldu.

CHP tarafından seçim ortamında bir parti binası önüne parti bayrakları arasına asılan bu afiş vatandaşlar tarafından hoş karşılanmazken, aynı zamanda da tepki çekti.