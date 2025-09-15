CHP’nin davasına ezber bozan yorum: Önümüzdeki 40 gün çok başka şeylere gebe olabilir

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023’te yapılan ve Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada mahkeme, duruşmayı tedbirsiz olarak 24 Ekim 2025’e erteledi. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi ayrıca, 21 Eylül’de yapılacağı belirtilen olağanüstü kurultaya ve İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin tüm delege listelerinin ayrıntılı şekilde sunulmasını talep etti.

Gazeteci Hakan Aygün, davaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, mahkemenin kararını “durumu idare etme” olarak yorumladı. Aygün, delege listelerinin istenmesini karar vermekten kaçınma olarak gördüğünü belirterek, “Mahkeme ayak sürüyor gibi görünüyor” dedi.

Aygün, önümüzdeki 40 günün kritik gelişmelere gebe olduğunu ifade ederek, “Ya İmamoğlu ve Özgür Özel kazandı, ya da büyük kurgu hala devrede. Seçim sizin” diyerek şöyle konuştu:

Ekim başı Meclis açılıyor. Özgür Özel ve bazı milletvekilleri için fezlekeler vardı. Dokunulmazlıklar kurultay davası için kalkabilir. Konu o çünkü ceza davası açılabilir ve çok hızlandırılmış bir yargı süreciyle siyasi yasaklar da gelebilir ki hakikaten kestiremiyorum olabilecekleri, yaşayarak göreceğiz. Genelleme yapacak olursam mahkemenin erteleme gerekçesinin delege listelerini istemeyle vesaire ilişkilendirilmesi bana biraz karar vermekten kaçma gibi de geldi. Evet, mahkeme ayak diriyor gibi olabilir ama ben bu işlerde biraz büyük senaryoya, büyük kurgulamaya bakarım. O da şu ki büyük kurgulama İmamoğlu'nun önü ve dolayısıyla hala İmamoğlu'nun önünü kesmeyip ona dayanan Özgür Özel'in de önlü bu işin iki numarası olarak kesmek büyük kurgu budur. Bunun için de CHP'nin kendi içinden de faydalanmak. Yani olayımızı bir açıdan daha meşru hale getirmek ve bundan vazgeçtilerse İmamoğlu'nun ve hadi sadece Özgür Özel’in önünü açmaya karar verdiler demektir. Yani yaygın muhalif kanıyla teslim oldular, Özgür'e ve Ekrem Bey'e yenilgiyi kabul ettiler demektir. Bunu kuşkusuz böyle algılayan ve algılamak isteyenler olacaktır. Ama bana kalsa böyle bir kararı Özgür Özel'in CHP'sinden bir cacık olmaz diye düşünüyorlarsa alabilirler ki o şekilde risk edeceklerini, öyle değerlendireceklerini, o düşüncelere teslim olarak risk alacaklarını pek sanmıyorum. Yani bence asla olmaz.

BEN DİYEYİM BU CUMA, SİZ DEYİN BİR DAHAKİ CUMA

Davayı sürüncemede bırakmak da asıl büyük kurgu olabilir ama orada da İmamoğlu ve onun elemanı Özgür Özel'i devre dışı bırakmaktan vazgeçmiş olmaları gerekiyor ki sürüncemede bırakmak her ne kadar CHP'yi yıpratmak açısından işlerine gelse de asıl büyük kurguya bu yıpratma taktiği pek uymuyor. Yani şu anda bence kimsenin rahat bir nefes aldığı yok. Tam bir bilerek veya bilmeyerek şeytan azapta gerek durumu yaşanıyor veya yaşatılıyor. Ama en büyük kurgu hala geçerliyse ki ben öyle sanıyorum. İstanbul'daki mahkemenin taktiğine benzer bir durumla karşılaşılabilir. O nedir? Öyle ki ben diyeyim bu cuma, siz deyin bir dahaki cuma. İstediğimiz delege listesi dahil her şey geldi denilip bir ara kararla tedbir gelebilir. Büyük kurgu geçerliyse yani önümüzdeki haftalar, önümüzdeki 40 gün çok başka şeylere gebe olabilir ya da İmamoğlu ve Özgür Özel kazandı, Tayyip Bey pes etti diye şimdiden rahatlayabilirsiniz. Seçim sizin.