Sınırdaki büyük tehlikeyi açıkladı! Usta gazeteciden şok iddia

Gazeteci Sabahattin Önkibar, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin iç siyasi gündemle meşgul edilirken Suriye’nin kuzeyinde gelişen terör örgütü PYD/YPG yapılanmasının göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Önkibar, PYD/YPG’nin 80 ile 100 bin kişilik bir silahlı güce sahip olduğunu ve bu gücün son model Amerikan silahlarıyla donatıldığını belirtti. Bu yapıların, ABD ve İsrail tarafından desteklendiğini ve bölgede Türkiye ile İran’a karşı vekalet savaşı yürütmek üzere hazırlandığını öne sürdü.

Önkibar, “Türkiye ama yarın ama daha sonra mutlaka YPG ile savaşacak” diyerek olası bir çatışmanın Türkiye’yi uzun yıllar meşgul edeceğini ve ekonomik olarak büyük bir yıkıma yol açabileceğini ifade etti. “Türkiye önce İran’a sonra Lübnan’a benzemeye başlar” uyarısında bulunan gazeteci, Güneydoğu’da olası bir kalkışma ve referandum sürecinin de gündeme gelebileceğini iddia ederek şöyle konuştu:

Kamuoyu Cumhuriyet Halk Partisi ile meşgul edilirken ekonomik yıkım gibi bir diğer sıcak bela da PYD/YPG'dir. Herkesin bildiği ama ağzına almadığı bu canlı bomba Türkiye'nin başına patlamak için Amerika ile İsrail'den emir bekliyor. Patlasa ne olur cürmü kadar yer yakar denilemez. Zira PYD/YPG'nin 80 ile 100.000 kişi arası bir ordusu var. Dahası bu ordu son model Amerikan silahlarıyla donanımlı. Yıllarca on binlerce tır dolusu silahın PYD'ye teslim edildiği ve YPG güçlerinin eğitildiği vaka ve bütün cihan biliyor. Kurulan PYD/YPG ordusu ve o silahlar Türkiye ve İran'la savaşma adınadır. YPG Amerika ile İsrail'in bölgemizdeki adeta yeni karagücüdür dahası PKK'lı Kürtler batılılar için ucuz kan ve de vekalet savaşında kullanılacak piyon sürüsüdür, zerre tereddüt yok. Türkiye ama yarın ama daha sonra bir gün mutlaka YPG yani Suriye PKK'sıyla savaşacak. Bu şekilde de Ukrayna'nın Rusya'yı uğraştırdığı gibi Türkiye'yi uzun yıllar uğraştıracak. Efendim hava kuvvetleri yok, dayanamazlar demeyin. Amerika ile İsrail 50 uçak hediye ettim diyebilir ve diyecek. Çünkü binlerce tır dolusu silah veren bunu neden yapmasın? Şüphesiz akşamdan sabaha böyle bir şey gündemde değil. Lakin ortam bir anda kızıştırılırsa şaşırmamak lazım.

HİKAYE ANLATMIYORUM, EŞİKTE OLAN BÜYÜK BİR BELADAN SÖZ EDİYORUM

Suriye'de olanları görüyor, izliyorsunuz. İsrail dün bile Suriye'de operasyon yaptı. Güneydeki bazı kasabaları ele geçirdi. Çok açık, yakın gelecekte Suriye dörde hatta beşe bölünecek ve PYD/PKK adım adım bağımsızlığa gidecek. Bağımsızlığını ilan edecek. Öyle olmasa Abdullah Öcalan'ın yaptığı sözde silah bırakma çağrısına uyardı ki görüyorsunuz umursamıyorlar. Sınırda PYD/YPG devleti kurulursa ne olur derseniz birkaç aya kalmaz. Güneydoğumuzda ayaklanma ve referandumla kopuş süreci başlatılır. Hikaye anlatmıyorum, eşikte olan büyük bir beladan söz ediyorum. PYD/YPG ile savaş olayı bile Türk ekonomisini yere serer. Türkiye önce İran'a sonra Lübnan'a benzemeye başlar. Çünkü bizim İran gibi petrolümüz de yok. Her şey iki güne altüst olur. Mazallah bunun üstüne Güneydoğu'da isyan ve kalkışmayı da ekleyin. Tehlikenin büyüklüğünü daha iyi kavrarsınız. Buradan hareketle görmeyen gözler görsün, duymayan kulaklar duysun. Yakın gelecek, yakın akıbet aynen bu. Öyleyken iktidar sahiplerinin derdi hala koltuk, hala iktidarda kalmak. Çünkü iktidardan gittiklerinde bırakın onlarca olayın Suriye'de izlenen ihanet politikasının da hesabını verecekler. Türkiye bugün böyle bir çıkmazın içinde ise bunun sorumlusu elbette yanlış Suriye politikası izleyip ülkemizi bataklığa gömen bu iktidar ki AKP öncesinde Türkiye'nin böyle bir derdi, böyle bir sorunu yoktu. Ez cümle, ülkemiz böylesine büyük belalar ile büyük sorunlarla karşı karşıyayken yaşları 80'e yaklaşan kişilerin kapris ve hırslarına rehin durumunda.