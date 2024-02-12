CHP'nin Malatya adayı Veli Ağbaba oldu

Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin Malatya adayı Veli Ağbaba oldu
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Veli Ağbaba olduğu iddia edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) aday belirleme gündemiyle bir araya geldi.

Toplantıda belediye başkan adayları için ismi önerilen adaylar belli olmaya başladı.

Partinin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı için Veli Ağbaba'nın ismi geçti.

Ağbaba'nın ismi Merkez Yürütme Kurulu'nda alınacak kararla Parti Meclisi'nin onayına sunulacak.

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Ağbaba, uzun yıllardır partide Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. Ağbaba, kurultay sürecinde Özgür Özel'in en büyük destekçilerinden biri.

İddiaya göre İstanbul'un 10 ilçesinde de adaylar MYK'den geçti.

Toplantıda adı geçen isimler:

Malatya: Veli Ağbaba

Ümraniye: Aykut Erdoğdu

Çekmeköy: Orhan Çerkez

Avcılar: Utku Caner Çaykara

Adalar: Ali Ercan Akpolat

Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu

Beykoz: Alaattin Köseler

Kadıköy: Mesut Kösedağ

Sarıyer: Oktay Aksu

Kağıthane: Tonguç Çoban

Esenyurt: Gürsel Tekin

Öte yandan Hatay’da Lütfi Savaş’ın adaylığı da tepkiler sonrasında yapılacak toplantıda belirlenecek.

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