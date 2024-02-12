CHP'nin Malatya adayı Veli Ağbaba oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) aday belirleme gündemiyle bir araya geldi.
Toplantıda belediye başkan adayları için ismi önerilen adaylar belli olmaya başladı.
Partinin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı için Veli Ağbaba'nın ismi geçti.
Ağbaba'nın ismi Merkez Yürütme Kurulu'nda alınacak kararla Parti Meclisi'nin onayına sunulacak.
Ağbaba, uzun yıllardır partide Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. Ağbaba, kurultay sürecinde Özgür Özel'in en büyük destekçilerinden biri.
İddiaya göre İstanbul'un 10 ilçesinde de adaylar MYK'den geçti.
Toplantıda adı geçen isimler:
Malatya: Veli Ağbaba
Ümraniye: Aykut Erdoğdu
Çekmeköy: Orhan Çerkez
Avcılar: Utku Caner Çaykara
Adalar: Ali Ercan Akpolat
Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu
Beykoz: Alaattin Köseler
Kadıköy: Mesut Kösedağ
Sarıyer: Oktay Aksu
Kağıthane: Tonguç Çoban
Esenyurt: Gürsel Tekin
Öte yandan Hatay’da Lütfi Savaş’ın adaylığı da tepkiler sonrasında yapılacak toplantıda belirlenecek.