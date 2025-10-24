CHP'nin 'Butlan Davası' olarak da bilinen 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava, bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde saat 10.00'da başladı.

Duruşmaya saatler kala adliye binası çevresinde kolluk kuvvetlerince yoğun güvenlik önlemleri alındı. Duruşmayı takip etmek üzere basının yoğun katılım gösterdiği görüldü.

Mahkeme, davanın reddine karar verdi. Kararda aktif husumet yokluğu ve konusuzluk gerekçesi yer aldı.

'KILIÇDAROĞLU CHP'YE DÖNSÜN' TALEBİ MAHKEMEDEN DÖNDÜ

Bu karar ile mutlak butlan talebi de karşılıksız kalmış oldu. Mutlak butlan ile CHP'nin bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık koltuğuna gelmesi gündemdeki tartışmalar arasındaydı. Bugünkü kararla birlikte, 'Kemal Kılıçdaroğlu CHP'ye dönsün' talebi de mahkemeden dönmüş oldu.

ÖZEL DURUŞMAYI GENEL MERKEZDEN TAKİP ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, davayı genel merkezden takip ettiği biliniyor. Duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.

Öte yandan sabah saatlerinde tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir soruşturma daha başlatıldı. Başsavcılık, İmamoğlu'na başlatılan soruşturmanın "casusluk" kapsamında açıldığını belirtti.

MUTLAK BUTLAN NEDEN TALEP EDİLİYORDU?

CHP kurultay davasında “mutlak butlan” talebi, yapılan işlemlerin baştan itibaren geçersiz sayılması gerektiği iddiasına dayanıyor. Hukukta mutlak butlan, bir işlemin yasaya veya usule aykırı şekilde yapılması nedeniyle yok hükmünde kabul edilmesi anlamına gelir. Bu durumda, söz konusu işlem baştan itibaren hiç yapılmamış sayılır. CHP kurultay sürecinde bu talep, parti tüzüğüne, seçim yöntemine veya delege dağılımına aykırı bir durum bulunduğu iddiasına dayandırılıyor.

Davacılar, bu ihlallerin sadece hatalı değil, kurultayın meşruiyetini temelden zedeleyen nitelikte olduğunu savunarak, mahkemeden kurultayın tüm sonuçlarının iptalini ve geçersiz sayılması isteniyordu.

SORUŞTURMALAR, DAVALAR, OPERASYONLAR

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı kaybettiği 4-5 Kasım tarihindeki kurultaydan sonra CHP mahkeme salonlarından bir türlü kurtulamadı.

CHP’de kurultay davası süreci CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ın eski CHP üyesi Erkan Çakır’ın kendisiyle ilgili söylediği iddialar hakkında 23 Kasım 2023 tarihinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusu ile başladı.

38. Olağan Kurultay'da Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu yan yana

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusunda yetkisizlik vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihindeki kurultayıyla ilgili “delegeler para karşılığında oy verdi” iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ocak 2024 tarihinde soruşturma başlattı.

İKİ BACAKLI DAVA

Ankara’da iki bacaklı bir mahkeme süreci yaşanıyor. Biri ceza davası diğeri ise kamuoyunda mutlak butlan davası olarak bilinen hukuk davası.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, kurultaya şaibe karıştığı, delegelerin oylarının rüşvet karşılığı satın alındığı iddiasıyla farklı mahkemelerde davalar açtı. Bu davalar 14 Şubat 2025 tarihinde birleştirildi. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirildi.

Lütfü Savaş

Davacılar, 38. Olağan Kurultay'da rüşvet ve oylamaya hile karıştırılmasıyla delege iradesinin sakatlandığını savunarak bu kurultayın iptal edilmesi, yok hükmünde (mutlak butlan) sayılarak Özel ve ekibinin görevden uzaklaştırılması ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin görevine iade edilmesi gerektiğini savunuyor.

25 Mayıs’taki duruşmada 41. Asliye Hukuk Mahkemesine açılan 6 Nisan’daki olağanüstü kurultayın iptali davası da 42. Asliye Hukuk Mahkemesindeki kurultay davası ile birleştirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 3 Haziran 2025 tarihinde CHP kurultayıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianamesini hazırladı.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Cemil Tugay, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında "oylamaya hile karıştırdıkları" iddiasıyla bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve aldıkları ceza süresince de "siyasi yasak" istendi ve iddianameyi Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi.

26. Asliye Ceza Mahkemesi dosyayla ilgili görevsizlik kararı verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemenin bu kararını Ankara Bölge Adliye Mahkemesine götürdü. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu ve 11 kişinin "şüpheli" olarak yer aldığı ceza davasının "görevsizlik" kararı veren 26. Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesine hükmetti. Mahkeme bu karara itiraz ederek Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Anayasa Mahkemesi ise 10 Eylül'de mahkemenin başvurusunu reddetti ve davanın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi kesinleşti. Bu davanın ilk duruşması 4 Kasım'da yapılacak.

CHP İSTANBUL KURULTAY DAVASI

CHP’nin İstanbul İl kurultayıyla ilgili yargı süreci de Ankara kurultay davasından farksız durumda. İstanbul’da da hem ceza hem da hukuk mahkemelerinde görülecek bir yargılama olacak. Ekim 2023'te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine "hile karıştırıldığı" ve Seçim Kanunu'na "muhalefet edildiği" iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 29 Ağustos 2025 tarihinde CHP İstanbul il kurultayı soruşturmasının iddianamesini tamamladı ve 72. Asliye Ceza mahkemesine gönderdi, henüz yargılamasına başlanmadı.

Öte yandan 14 Ağustos 2025 tarihinde Özlem Erkan isimli bir CHP’li İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesine CHP il kurultayının iptali ve il yönetiminin görevden uzaklaştırılmasını isteyerek başvuruda bulundu. Mahkeme 3 Eylül 2025 tarihinde CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

"BERABER HAREKET EDECEĞİZ"

CHP’den ihraç edilmesi için disipline sevk edilen eski İstanbul İl Başkanı ve Milletvekili Berhan Şimşek, bu süreçte yaptığı açıklamalar ile dikkat çekti.

Berhan Şimşek

Son olarak Şimşek, kendisine ve Kılıçdaroğlu’na yönelik suçlamaların haksız olduğunu belirterek “Bugün partide olan herkes siyasi kariyerini Kemal Bey’e borçlu. Ancak Kılıçdaroğlu haksızlığa uğradı. Mutlak butlan olduğunda onunla beraber hareket edeceğiz” diye konuştu.