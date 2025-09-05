CHP’nin önemli ismi siyasete veda etti. Beklenmedik karar

Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, siyaset sahnesine veda ettiğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı çarpıcı duyuruda, aktif politika hayatını sonlandırdığını belirten Erdem, herhangi bir siyasi oluşumdan gelecek makam veya unvan tekliflerini kabul etmeyeceğini vurguladı.

Erdem, “Kişi, kurum ve süreçlerden bağımsız olarak aktif politika hayatımı sonlandırdım. Şahsıma tevdi edilecek hiçbir politik makama talip değilim” ifadeleriyle kararlılığını ortaya koydu. Eren Erdem, siyasi kariyerine nokta koyarken, insanlığa hizmet etmek için farklı bir yol seçtiğini belirtti.

Artık yayıncılık, neşriyat, toplum araştırmaları ve kitap yazımı gibi alanlara odaklanacağını ifade eden Erdem, siyasi polemiklerden uzak duracağını da ekledi. “Gelişmeleri takip etmiyorum, polemiklerle ilgilenmiyorum” diyerek yeni hayatında daha üretken bir çizgi izleyeceğini vurguladı.

Erdem’in bu beklenmedik kararı, CHP içinde ve siyasi kulislerde şaşkınlık yarattı. 2011-2018 yılları arasında CHP milletvekilliği yapan ve 2015-2018 arasında genel başkan yardımcılığı görevini üstlenen Erdem, parti içinde etkili isimlerden biriydi. Siyasi duruşu ve söylemleriyle sıkça gündeme gelen Erdem’in ani vedası, takipçileri arasında da yoğun tartışmalara yol açtı.