Son anket ortaya çıktı! Sonuçlar gündem oldu

CHP İstanbul İl Başkanlığına mahkeme kararıyla Gürsel Tekin'in 'kayyum' olarak atanmasının yankıları sürüyor.

GÜNDEMAR Araştırma'nın 3-4 Eylül 2025 tarihlerinde yaptığı "Anlık Gündem Araştırması" sonuçları gündem oldu. Sonuçlar, CHP'nin İstanbul İl Örgütü'ne atanan kayyıma yönelik kamuoyunun geniş bir kesiminin tepkisini ortaya koydu

Araştırmaya katılanların yaklaşık yüzde 58'i bu durumu "siyasi bir müdahale" olarak değerlendirdi. Yüzde 33 ise kararın "hukuki" olduğunu söyledi.

MUHALİFLER 'SİYASİ MÜDAHALE' DEDİ

Muhalif seçmenin siyasi müdahale algısı oldukça yüksek. CHP seçmeninin yüzde 87'si, İYİ Parti seçmeninin yüzde 82'si ve DEM Parti seçmeninin yüzde 72'si 'kayyum' kararını siyasi müdahale olarak değerlendiriyor.

AK Parti seçmeninin ise yüzde 59'u ve YRP seçmeninin yüzde 61'i kararın "hukuki" olduğunu söyledi.

DİKKAT ÇEKEN YÜZDE 31!

İktidar ortağı MHP seçmeninde ise yüzde 31'lik "fikrim yok" yanıtı dikkat çekti. Analistlere göre bu durum, MHP tabanının hem politik refleksler hem de hukuki değerlendirmeler arasında sıkıştığını gösteriyor.

