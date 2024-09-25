CHP'nin para sayma davasında erteleme kararı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kaydedildiği öne sürülen "para sayma" görüntülerine ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Ancak, salonun küçük olması nedeniyle duruşma, 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne alındı. Duruşmada yargılanan 22 sanıktan Can Poyraz, Onur Öksel ve Melih Morsünbül hazır bulunurken, eski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu duruşmaya mazeret bildirerek katılmadı.

CHP'Lİ İSİMLER DURUŞMADA YER ALDI

Davada, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile çok sayıda partili, destek vermek amacıyla duruşma salonunda yer aldı.

Salonu büyük ölçüde partililerin doldurması nedeniyle kapıda bekleyen basın mensuplarının yalnızca küçük bir kısmı salona girebildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, para sayma görüntülerinin bulunduğu davada eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, danışmanı Melih Morsünbül, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski basın danışmanı Mustafa Can Poyraz ve İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 22 sanığın, Siyasi Partiler Kanunu’nun "kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi" maddesi uyarınca 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması talep ediliyor.

DAVA ERTELENDİ

22 sanıklı para sayma davası ertelendi. Yapılan açıklamaya göre dava 29 Kasım'da yeniden görülecek